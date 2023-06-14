为建设现代化产业体系贡献民企力量

连日来，市民营经济发展促进中心通过走访和座谈会等形式，深入学习市委十二届四次全会精神，研讨务实举措，着力为现代化产业体系建设贡献更多民企力量。 连日来，市民营经济发展促进中心通过走访和座谈会等形式，深入学习市委十二届四次全会精神，研讨务实举措，着力为现代化产业体系建设贡献更多民企力量。 市委十二届四次全会首次邀请我市20余家民营企业代表列席会议，令广大民营企业家倍感振奋。大家纷纷表示，此次全会是在现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，对加快建设现代化产业体系进行统筹部署，对民营经济发展提出一系列新要求，进一步坚定大家做大做优做强民营经济的信心决心。下一步将紧盯产业风口，强化科技创新，着力通过改革创新、转型升级实现高质量发展。 市民营经济发展促进中心相关负责人表示，将认真贯彻落实全会精神，健全服务民营企业常态长效机制，持续优化营商环境，为民营经济健康高质量发展提供良好保障。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐)