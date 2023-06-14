洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为建设现代化产业体系贡献民企力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:38

　　连日来，市民营经济发展促进中心通过走访和座谈会等形式，深入学习市委十二届四次全会精神，研讨务实举措，着力为现代化产业体系建设贡献更多民企力量。

　　市委十二届四次全会首次邀请我市20余家民营企业代表列席会议，令广大民营企业家倍感振奋。大家纷纷表示，此次全会是在现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，对加快建设现代化产业体系进行统筹部署，对民营经济发展提出一系列新要求，进一步坚定大家做大做优做强民营经济的信心决心。下一步将紧盯产业风口，强化科技创新，着力通过改革创新、转型升级实现高质量发展。

　　市民营经济发展促进中心相关负责人表示，将认真贯彻落实全会精神，健全服务民营企业常态长效机制，持续优化营商环境，为民营经济健康高质量发展提供良好保障。(洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
    这些吃的和用的，哪个能预防近视
        马齿苋煮水能缓解近视？叶黄素和DHA可以帮助视力发育吗？缓解眼疲劳，蒸汽眼贴和滴眼液哪个更管用？
  • ·洛阳市妇幼保健院荣获“第一届全国新生儿复苏技能大赛-华北赛区"银奖
  • ·益生菌可以长期服用吗？
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
    		•
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳39个项目集中签约 总投资26...
  • 中航光电基础器件产业园项目加快推进
  • 生态宜居 美丽洛阳【组图】
  • 英仙座流星雨惊艳登场【高清图集】
  • 明起洛阳再迎高温天气
  • 共建美丽洛阳！洛阳发布全国生态日倡议书
  • 洛宁县赵村镇中沟村千亩油葵进入盛花期
  • 全国生态日 | 洛阳，不止青绿
  • 有的放矢把风口产业做起来——深入贯...
  • 洛阳：追青逐绿 向美而行
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    绿叶风摇香气来

    洛阳关林庙

    风景如画

    雨中归来
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605