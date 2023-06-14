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“高质量发展看洛阳”（项目建设篇）网络名人宣传采风活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:38

在天津桥石基处参观

　　昨日，市委宣传部组织开展“高质量发展看洛阳”(项目建设篇)网络名人宣传采风活动，10多名网络达人组成采风团，深入我市部分文旅融合、城市提质等重点项目一线，实地参观采风，感知城市新动向，传播洛阳好声音。

　　在隋唐洛阳城应天门南广场，采风团深入了解应天门南广场在洛阳古都历史中轴线上的特殊地位，了解应天门南广场的规划设计情况，对隋唐洛阳城历史中轴线复原展示工程充满期待；在洛河天津桥遗址，采风团详细了解天津桥的考古发掘、保护展示思路、规划设计等情况，对市委关于新建天津桥的工作部署有了更加深刻的认识；在城市阳台项目，采风团聆听了项目建设方总体建设思路，进一步加深了对城市阳台理念的理解，对这一城市新地标未来建设充满信心；在洛阳市规划展示馆，采风团认真听取洛阳城市规划建设情况介绍，对洛阳城市建设有了更深入的了解。

　　在随后召开的座谈会上，大家踊跃发言，现场气氛十分热烈。市文物局、市住建局、市自然资源和规划局、市水利局、市文旅集团、洛阳国晟集团等相关负责人结合自身职责，详细介绍项目相关情况，并对网络达人和网友关注的问题进行耐心细致解答。

　　“通过这次采风，大家更加深刻地感受到了市委关于城市建设的新理念新变化，也更加坚定了要为洛阳发展鼓与呼的信心和决心。”采风团成员纷纷表示，当前市委谋划的重大项目既符合洛阳实际又利于洛阳长远发展，他们将发挥好自媒体的优势作用，架起政府与网民沟通的桥梁，多传播洛阳发展好声音，为现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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