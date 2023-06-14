深入贯彻落实市委全会精神 持续提升政协履职能力水平

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究市政协贯彻落实意见。 昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究市政协贯彻落实意见。 会上，大家围绕学习市委全会精神，结合心得体会、工作实际，进行研讨发言。大家纷纷表示，市委全会深入贯彻落实中央、省委决策部署，立足实际对加快建设现代化产业体系进行部署，及时必要、振奋人心。下一步将更加坚定建设现代化产业体系的信心决心，按照全会部署，找准工作抓手，深入推动全会精神在政协系统落地落实。 孙延文强调，市委十二届四次全会对加快建设现代化产业体系进行部署，全市各级政协组织要学深悟透全会精神，充分认识、清醒看待洛阳经济发展形势，抢抓机遇，推动政协系统各方面工作向产业聚焦、各方面精力向产业集中、各方面资源向产业倾斜，助力加快重塑产业格局。要发挥政协专门协商机构作用，聚焦建设现代化产业体系，落实产业发展“136”工作举措，坚持问题导向，扭住关键抓手，细化务实举措，精准有效推动产业高质量发展。要围绕市委全会明确的重点任务和路径举措，认真确定协商议题和监督事项，扎实开展各项协商和监督活动，凝聚共识、提质增效，加快推动产业转型升级。要围绕产业发展，扎实开展主题教育，大兴调查研究，高标准打造“五大履职品牌”，在助力重塑产业格局上更加奋发有为。要转变思维理念，强化市场思维创新思维系统思维，发挥好委员会客厅、洛事好商量、社情民意信息等阵地平台作用，统筹做好宣传、阐释、解读工作，以扎实履职成效，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献政协力量。 会议通过了市政协关于贯彻落实市委十二届四次全会精神的意见。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 通讯员 冯波)