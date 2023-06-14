有的放矢把风口产业做起来——深入贯彻市委十二届四次全会精神之三

抓住风口，“城”长才有更多可能！着眼加快重塑洛阳产业格局，市委十二届四次全会再次对发展风口产业作出部署，提出将其作为洛阳建设现代化产业体系的关键抓手，积极抢占产业新赛道，不断提升产业核心竞争力。

抓住风口，“城”长才有更多可能！

着眼加快重塑洛阳产业格局，市委十二届四次全会再次对发展风口产业作出部署，提出将其作为洛阳建设现代化产业体系的关键抓手，积极抢占产业新赛道，不断提升产业核心竞争力。同时立足不同阶段会出现不同风口产业、不同地方应抓风口产业也不相同的现实，全会要求各地从实际出发，紧盯重点领域，选准主攻方向，有的放矢地把风口产业做起来。

成长性好、竞争力强、市场前景广，对于发展风口产业，今天我们已经不需要质疑，更不能迟疑，尤须把更多的精力放在对产业发展规律的研究上，放在对产业发展变化和趋势的把握上，放在对自身产业与风口结合点的探寻上，真正弄清楚风口在哪里，自己应该抓哪些风口，做到有的放矢、精准发力。

有的放矢，方能事半功倍。就在这次全会上，立足洛阳产业基础、发挥洛阳自然资源优势、针对新的消费需求，市委书记江凌罗列了一揽子需要各地抢抓的产业新风口。总的来说，在制造业方面就是要发展新能源、新材料、新IT和智能装备，在乡村特色产业方面就是要发展特色种养、乡村旅居，在文旅产业方面就是要发展高端休闲、沉浸演艺、剧本娱乐等新文旅产业……既立足实际，又紧跟潮流，把这些“重点领域、主攻方向”抓牢抓好了，我们无疑将在“踩对点、走对路”中更好地乘风而上。

明白了如何“有的放矢”，还要懂得如何把风口产业“做起来”。对此，全会着重给出3个方法论，也就是推动产业集群发展、培育壮大优质企业、善用市场化手段抓产业。

推动集群发展，解决的是出路。“独行快，众行远”，产业集群效应越明显，越有利于集聚资源，提升产业链水平和产业链配套能力，形成良好产业生态。常州市2022年新能源产值超5000亿元，动力电池产销量全国第一，占全国1/5，秘诀正在于以“全国同类城市数量第一”的200多家隐形冠军企业，形成了完备的新能源产业体系，拥有了强大的配套能力。洛阳产业整体竞争力不强，很重要一个原因就是产业集群数量少、规模小。

培育优质企业，夯实的是支撑。优质企业往往是高成长性企业，短期或许规模不大、能级不高，但其紧密契合时代需求，成长性强、动能充沛，是发展风口产业的关键力量。宁德市锂电新能源产业高速发展，成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地，经济增幅连续4年居福建省首位。当一座城市的优质企业扎堆，这里必将是“风起的地方”。

强化市场意识，突破的是瓶颈。风口产业大多是技术密集、资本密集型产业，高成长与高投入、高风险并存，尤其需要通过市场化手段解决资源整合和投融资问题。当下一些地方在招商引资、项目建设、帮扶企业等方面遇到种种难题，很大程度是因为习惯依靠行政手段和体制内资源，不善于通过市场机制整合盘活资源、撬动社会资金。反之，我们才有“迎风起舞”的底气和实力。

说到底，这3个方法论，就是我们抢抓风口产业的“正确打开方式”。把正确的事做正确，我们就要建好科技产业社区，加强与龙头企业合作，积极引进产业链配套项目，加快形成集群效应；就要实施高成长性企业培育行动，健全服务民营企业常态长效机制，推动国有企业深化改革、加快转型，持续培育优质企业，提升企业竞争力；就要把开展“以投带引”作为用好市场化投融资手段的“关键一招”，撬动更多社会资本进入风口产业领域。

“好风凭借力，送我上青云。”方向不偏、目标不变、干劲不减，风口产业新赛道上必将有我们一席之地！(洛平)