洛阳将开展规范网络拍卖行为专项行动

自即日起至11月15日，我市将开展规范网络拍卖行为专项行动。 自即日起至11月15日，我市将开展规范网络拍卖行为专项行动。 近年，网络拍卖在优化国有资产配置、拓展销售渠道、提高交易效益、促进经济社会发展等方面发挥了积极作用，但也有个别企业在网络拍卖活动中存在违法违规行为，损害了消费者利益。日前，省商务厅研究制订了《规范网络拍卖行为专项行动方案》，要求各地商务部门以专项行动为重要抓手，进一步规范拍卖市场秩序、净化网络拍卖环境。 此次专项行动分为自查自改、检查督导、总结提升三个阶段，9月1日至10月15日，市商务局将对相关企业开展检查，形成问题清单，明确整改措施，并联合市场监管、文物、文旅等部门，督促拍卖企业依法合规经营，促进行业专业化高质量发展。 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨）