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徐衣显调度督导省运会和全省全民健身工作会议筹备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:37

徐衣显调度督导省运会和全省全民健身工作会议筹备工作
全力冲刺确保安全做精做细各项工作
确保实现办赛精彩参赛出彩发展添彩

　　省运会开幕在即，筹办工作进入冲刺阶段。昨日上午，市长、省运会洛阳市执委会主任徐衣显率队调度督导省运会开幕式准备、赛事组织、后勤保障和全省全民健身工作会议筹备等工作。他强调，要全面落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，以跑秒计时的状态、压线冲刺的干劲，全力以赴抓好“省之大事”“市之要事”“民之盛事”，做细做实冲刺阶段各项筹办工作，确保向全省人民奉献一届“中国特色、河南风采、洛阳韵味、精彩纷呈”的文化体育盛会。

　　开幕式倍受社会关注，将于18日在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门举办，舞台和观众席已搭建完成，布景设计、设施安装等工作正在紧张有序进行。徐衣显实地察看现场布置、演出排练、设备调试等情况，深入了解交通、安保、电力等各方面保障落实情况，并仔细检查施工车辆、防护装置、电缆设施、防水措施、消防器材等准备和运行情况，指出可能隐患，现场交办落实，反复叮嘱有关责任单位要树牢底线思维、极限思维，细化完善工作预案，实行全天值班值守，随时进行安全巡查检查，全面彻底查险除患，确保绝对安全、万无一失。要精细打磨、精心排演，运用现代光影技术，创新节目策划编排，把入“场”变成入“城”，突出“河南气派”和“洛阳特色”，彰显特色文化IP，让历史遗迹变身会客中心，精心呈现“古都T台”的艺术效果，打造文体旅深度融合的“多彩嘉年华”。

　　进入8月中旬，省运会各项前期比赛项目正密集举行。徐衣显到市体育中心游泳馆和体育场，现场观看省运会青少组游泳比赛，实地了解场馆改造、竞赛日程、赛事组织等工作。在市全民健身馆，徐衣显与参加空手道比赛的运动员、教练员深入交流，询问食宿、交通、医疗等保障需求，听取对生活服务的意见建议，要求相关部门牢固树立“一盘棋”思想，高效有序组织竞赛，查漏补缺优化服务，构建全周期服务保障体系，让大家住得舒心、吃得放心、赛得安心、玩得开心，感受到东道主的热情友好和细致周到。

　　徐衣显还到市委党校等地，了解省运会代表团报到、后勤保障和全省全民健身工作会议筹备等工作，强调要深化协同联动，细致梳理衔接点、薄弱点、风险点，精心做好食宿、交通、医疗等服务保障，全方位营造“全城总动员、全民迎省运”的浓厚氛围。

　　张武清参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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