守护“绿色文物”！洛阳将持续加强古树名木保护

近日，记者从市城市管理局召开的古树名木保护工作推进会上获悉，我市将持续加大对破坏古树名木资源违法行为的打击力度。

近日，记者从市城市管理局召开的古树名木保护工作推进会上获悉，我市将持续加大对破坏古树名木资源违法行为的打击力度。

古树名木是珍贵的自然遗产，是有生命的“绿色文物”“活化石”“活档案”，且具有重要的生态、经济、科研价值，在区域生物多样性、生态平衡和环境保护中有着不可替代的作用。市城市管理局下一步将加强培训，提高古树名木保护管理技术人员的业务水平，进一步推进全市古树名木保护规范化、科学化，健全古树名木台账和数据库，做好保护档案管理，设立管护标志，落实管护责任。同时，加大对破坏古树名木资源违法行为的打击力度，常态化开展古树名木保护宣传，营造“保护古树、人人有责”的良好氛围，加大古树保护力度。

此外，自即日起至8月30日，市城市管理局还将开展园林绿化专项普法宣传活动，提升市民对园林绿化相关法律法规的知晓度，保护和改善城市生态环境，建设美丽宜居洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 蔡磊）