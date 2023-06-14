首个全国生态日 记者为您梳理绿色低碳的生产和生活方式

今年，十四届全国人大常委会第三次会议决定，将8月15日设立为全国生态日。

今年，十四届全国人大常委会第三次会议决定，将8月15日设立为全国生态日。首个全国生态日的活动主题为“绿水青山就是金山银山”，记者为您梳理绿色低碳的生产和生活方式，让我们一起践行绿色低碳理念，共筑洛阳绿水青山。

做好垃圾分类，保护生态环境

垃圾分类，低碳生活新时尚

您知道如何进行垃圾分类吗？根据《河南省城市生活垃圾分类管理办法》，生活垃圾分为可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类。

可回收垃圾主要包括废纸、塑料、金属、玻璃制品等适宜回收、可循环利用的生活废弃物。有害垃圾主要包括电池、灯管、药品、杀虫剂等对人体健康或自然环境造成直接或者潜在危害的生活废弃物。厨余垃圾主要包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等易腐烂的、含有机质的生活废弃物。其他垃圾主要包括除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾之外的其他生活废弃物。

目前，我市城市区生活垃圾分类覆盖率超过80%，垃圾分类正在成为低碳生活新时尚。在日常生活中，我们可以将生活垃圾按照分类分开袋装，精准投入小区内及其公共场所设置的分类垃圾桶，举手之劳，便能为保护生态环境出一份力。

绿色生活，从低碳出行做起

汽车尾气是空气污染的一个重要因素。汽车尾气中含有一氧化碳、氧化氮及对人体产生不良影响的其他固体颗粒。

洛阳市大气污染防治市聘专家组专家介绍，中科院大气物理研究所曾对我市秋冬季细颗粒物(PM2.5)来源作出精细化解析，结果表明，机动车尾气排放对我市PM2.5生成的影响最大，“贡献率”高达29.6%。机动车直接排放出的颗粒物并不是很多，但被排放出的颗粒物与大气中的其他物质产生一系列复杂化学反应，生成硝酸盐和铵盐等颗粒物，加快了PM2.5的增长速度。

科学统计数据显示，如果我们每个月少开一天车，每辆车每年可减碳约98千克。因此，我们提倡低碳出行，尽量选择乘坐公交、地铁等公共交通工具，环保又健康。