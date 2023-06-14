洛阳：追青逐绿 向美而行

立秋后，伏牛山腹地就凉了下来。几天前的清晨，栾川县潭头镇护林员郭建新和往常一样穿上迷彩服，蹬上老胶鞋，跨上摩托车，一头扎进大山里。

栾川县庙子镇盘龙湖周边青山叠翠、绿水清莹，一幅美丽的生态画卷映入眼帘。洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 侯豫炯 摄

立秋后，伏牛山腹地就凉了下来。几天前的清晨，栾川县潭头镇护林员郭建新和往常一样穿上迷彩服，蹬上老胶鞋，跨上摩托车，一头扎进大山里。

天然林全面停止商品性采伐20多年，老郭巡山护林的路走了20年。

“从上山伐木到进山旅游，变化翻天覆地。”老郭的管护区有6984亩林子，是承担伊河干流生态涵养的国家级公益林。管护区内的每条山路上、每片山林里都留下了他的足迹。

摩托车在公路边停好，记者跟随老郭上山。在脚下的水泥路上，白色油漆写着醒目的提示语：“保护小鸟，留住歌声，留住欢乐”“护林防火人人有责”“严禁进入林区拾柴修枝”……“字写得不好，但护林的意识要传递给每一个进山的人。”一个小细节，把护林员的细致与情怀展现得淋漓尽致。

过山岭，钻密林。一路上，郭建新似乎认识山林里的每一种植物：什么草木，开什么花，结什么果，有什么药用价值，都能脱口而出。说他是树的“代言人”、山的“活地图”，丝毫不为过。

“巡山护林日复一日、年复一年。没有火情，没有盗伐，没有乱占林地，比啥都强！”郭建新坦言，“干了一辈子护林员，没有惊天动地的事迹，管护区的大树多了，野生动物多了，就是最好的成绩。”

树养山，山养人。如今的伊河两岸，涌现出一大批森林康养度假区，越来越多的乡亲吃上了旅游饭。老郭觉得，其中有自己的功劳。

和郭建新一样，潭头镇拨云岭村护林员石彦普对生态之变，也有着深刻的感受。