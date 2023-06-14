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洛阳：一座森林簇拥的城市！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:36

　　绿水青山就是金山银山，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

　　今天是首个全国生态日，本报联合洛阳市林业局盘点洛阳林业生态家底，倡导全社会增强生态文明意识，增强生态环境保护的思想自觉和行动自觉，以钉钉子精神推动生态文明建设不断取得新成效。

　　黄河明珠 生态优良

　　作为黄河流域重要节点城市，洛阳生态地位重要、作用突出、责任重大。近年，洛阳全面实施黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，大力推进科学精准绿化，着力实施秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复重大项目，森林资源持续增加、质量稳步提高、生态功能不断增强，优美林业生态成为洛阳最亮底色。

　　森林簇拥 绿意盎然

　　洛阳是国家级森林城市

　　林地总面积1281.7万亩

　　占全市国土面积的56%

　　近3年完成造林97.97万亩

　　森林覆盖率达45.8%

　　森林蓄积量4590万立方米以上

　　洛阳拥有栾川、洛宁、新安、嵩县4个省级森林城市，建成27个沿黄干流森林特色小镇、150个森林乡村示范村。

　　绿水青山 保护第一

　　洛阳拥有各级各类

　　自然保护地42个

　　总面积达1341.1平方公里

　　约占全市国土面积的8.8%

　　湿地面积达74.5万亩

　　湿地保护率达55%

　　●洛阳拥有伏牛山和黄河湿地国家级自然保护区2个、熊耳山和青要山省级自然保护区2个、森林公园14个、地质公园6个、风景名胜区5个。

　　●洛阳拥有嵩县陆浑湖和伊川伊河国家湿地公园2个、洛宁西子湖、新安青河、宜阳洛河、栾川伊河、汝阳北汝河、洛阳洛河、洛阳伊河、洛阳涧河、洛阳金水河、偃师伊洛河、洛宁洛河省级湿地公园(试点)11个。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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