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洛阳81岁老太太赶潮流 跟着抖音学手艺

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.15 08:35

　　如今，不少老年人学会了使用微信和抖音，体会到其中的乐趣。81岁的老太太王秋香，每天刷抖音刷得不亦乐乎。她还通过抖音视频学做布艺老虎，做出来栩栩如生、呆萌可爱。老人说，人上了年纪，就要找点儿事情做，以积极乐观的心态过好每一天。

王秋香展示制作的布艺老虎

　　事件

　　老人跟着抖音，学做布艺老虎

　　王秋香老人是原钢厂退休职工，家住洛龙区翠云东路钢厂北家属院。13日上午，记者在老人家里见到了她做的布艺老虎，有成人拳头大，尾巴翘起、浓眉大眼，额头上绣有“王”字，栩栩如生、呆萌可爱。

　　“我手脚不利索，都是抽时间缝两针，前前后后用了两三个月，一共做了4只布艺老虎，其中一只送给了闺女，剩下的准备送给5岁的重孙女。”看着眼前的布艺老虎，老人眼里满是喜爱。

　　王秋香老人做布艺老虎的手艺，是从抖音上学来的。近年，智能手机在老年人中越来越普及，她也在子女建议下，舍弃了老年机，改用智能手机。智能手机功能多，在她看来却成了劣势。“作为老年人，能接打电话就行。”老人说，刚开始，孩子们提议教她学习使用微信和抖音，被她拒绝，“有一种畏惧感和矛盾心理，害怕学不会，也担心学会了在网上被人骗了”。

　　潮流

　　迷恋抖音，每天刷一两个小时

　　王秋香老人改变想法，是在2021年四五月，正值疫情期间，孩子们上门探望不便，她独自一人在家，苦闷得慌，每次只能通过电话与孩子们交流。“妈，你还是学用微信吧，咱可以视频聊天，还省电话费。”在闺女梅岚的建议下，她决定试一下。

　　随后，王秋香的闺女和孙子、孙女等上门教她使用微信，她主要学习接听视频和发送语音。毕竟上了岁数，记忆力差，她学了半天好不容易学会了，过了一宿又忘记咋操作。孩子们耐心教她，她学了四五回，才逐渐掌握要领。

　　当年年底，孩子们又教她如何刷抖音来打发时间。有了学微信的经历，加上刷抖音技术含量低，她很快学会，并且深深迷恋上抖音。

　　“抖音里啥都有，唱戏的、说家务事儿的，太精彩啦！”老人感慨，她每天早起、中午做饭和晚上躺床上，都会不自觉地打开抖音刷一阵子，每天花在抖音上的时间有一两个小时，“我喜欢听唱戏，豫剧、曲剧、河北梆子等都爱听，有时还自己唱两嗓子”。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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