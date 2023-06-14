明起洛阳再迎高温天气

今日洛阳晴天到多云，气温23℃～33℃。

立秋后，早晚凉意逐渐明显，但晴好天气持续控场，大家午间外出时闷热感依旧很强。明起，洛阳白天的最高气温将再次冲击35℃，请广大市民注意防暑降温。

本周，新疆、甘肃、宁夏、内蒙古西部一带气温会自西向东逐步下滑，多地累计降温普遍将超10℃，局地在20℃以上，由暑热切换至“秋凉”。看着西北地区的大幅降温，有很多市民对此十分期待。

未来几天，华北到华南大部分地区相对湿度较大，无论是否有高温出现，都会有闷热的感觉。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，本周前期受高空偏北气流控制，我市多晴好天气，后期受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，云系增多，部分地区多阵雨。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，气温23℃～33℃。

明日：晴天间多云，气温24℃～35℃。

8月17日(周四)：晴天到多云，气温25℃～35℃。

8月18日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨，气温25℃～35℃。

8月19日(周六)：多云到阴天转阵雨，气温25℃～34℃。

8月20日(周日)：多云有分散性阵雨，气温25℃～33℃。

8月21日(周一)：多云到晴天，局部地区有阵雨，气温24℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）