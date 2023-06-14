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今年10月底前，洛阳将实现80%以上医保服务事项“指尖办”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 22:23

　　医保待遇能否“随身走”？医保服务能否“随时享”？当前已成参保人员关注的重点事项。14日，洛阳市医保服务标准化试点启动会召开，明确提出推进医保服务智慧升级，打造全方位零距离的医保公共服务，推动越来越多的服务事项实现“掌上办”“指尖办”。

　　记者从洛阳市医疗保障局获悉，近日，洛阳医保服务标准化试点成功立项为2023年度社会管理和公共服务综合标准化试点项目，这也是全省唯一一个医疗保障领域的国家级标准化试点项目。该项目将于2024年底前分阶段完成宣传培训、建设完善、监督检查、实施运行、自查提升、总结验收。

　　此次标准化试点建设和广大参保人员有哪些密切关系？《洛阳医疗保障服务标准化试点工作方案》提到——

　　对医保部门

　　●完善医保经办标准体系，实现经办服务“六统一”，按照“四最”要求，建立一整套以公共服务标准为核心，以管理和保障标准、监督与评价标准为支撑，覆盖医保服务全过程的标准体系。

　　●构建监督评价标准体系，为群众提供更好办事环境和办事体验。

　　对参保人员

　　●建设标准化医保服务网点。大力推动医保经办服务下沉，依托乡镇(街道)便民服务中心、村(社区)便民服务站和卫生服务机构，加强医保服务标准化建设，完善基础设施设备，统一服务标准，开通经办窗口、网络、电话、移动终端4种服务渠道，推动医保经办服务更加统一、高效、优质、便捷。拓展医保自助办理网点，方便群众查询及办理基本医保经办业务。

　　●推进窗口服务标准化。加强各级医保服务窗口标准化建设，严格落实一次性告知制、首问负责制、限时办结制，积极推进“一门引导、一窗受理、一站服务、一次办结”综合窗口建设。各县区督促指导乡镇(街道)、村(社区)全面落实各级医保经办服务事项清单，确保各项医保服务下沉到位。

　　●建设智能医保客服系统。依托市12345政务服务热线系统，积极推进“AI人工智能+大数据分析+医保服务”的智慧医保服务体系，建设医保“能能”智能客服系统，将市、县(区)两级医保对外公共服务热线归集整合，实现“一号受理”；建设统一的医保政策知识库，实现“一库支撑”；提供7×24小时不间断的AI语音咨询服务，实现文本即时自动回复，探索视频办服务渠道，实现服务“一键直达”。

　　●构建“智慧医保”服务平台。以洛阳医保微信公众号和洛快办App为载体，拓展洛阳医保“云服务”功能，今年10月底前实现80%以上医保服务事项“网上办”“掌上办”“不见面办”。

　　“简单来说，我市在加快构建、优化全市统一的医保经办服务体系基础上，还将全面提升医保经办服务水平，全面建成‘15分钟医保服务圈’，让群众在家门口就能享受智能、便捷的医保服务，全面提升群众办理医保业务体验。”市医疗保障局有关负责人介绍，市医疗保障局将协同多部门高标准完成试点工作，擦亮“洛阳医保”名片。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 杜心怡 李晨尧 通讯员 田超 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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