洛阳市目前已有26个单位完成窨井盖整治任务

14日，记者从洛阳市城市管理局获悉，全市窨井盖专项整治工作开展以来，在全市46个成员单位中，目前已有26个单位完成窨井盖整治任务。

14日，记者从洛阳市城市管理局获悉，全市窨井盖专项整治工作开展以来，在全市46个成员单位中，目前已有26个单位完成窨井盖整治任务。

目前全市普查建档窖井盖715898座，其中问题窖井盖155987座，共治理提升窖井盖168188座，公共区域的问题窖井盖基本“清零”，今年已完成年度整治任务的80.34%。

全市46个成员单位目前已有26个单位完成窨井盖整治任务。其中，伊滨区、洛阳北控水务集团有限公司、洛阳热力有限公司、高新热力有限公司、洛阳联通公司、洛阳电信公司为窖井盖整治工作编列专项资金，整治施工质量高，多次在现场观摩会中作为标杆典范，为推进城市提质提供了坚实支撑。

11日，洛阳市城市管理局走进已提前完成民生实事年度任务的伊滨区、洛阳北控水务集团有限公司、洛阳热力有限公司、高新热力有限公司、洛阳联通公司、洛阳电信公司，向其送去表扬信。

窨井盖被誉为“城市纽扣”，全市窨井盖专项整治工作开展以来，洛阳市城市管理局牵头带领各县区、各窨井盖权属单位秉持人民至上、生命至上的安全理念，坚持高位推动、严格督导、狠抓整治、强化保障，结合路长制工作实际，推行整路提升整治，做到统一审批，节约行政资源，全力推进窨井盖专项整治工作。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 黄峥洋 文/图）