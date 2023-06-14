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共建美丽洛阳！洛阳发布全国生态日倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 17:43

　

　　8月15日是首个全国生态日。为深入贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，进一步提高人民群众的生态意识，践行绿色发展理念，稳步推进美丽洛阳建设，洛阳市发展改革委发布《2023年全国生态日倡议书》，呼吁全社会积极行动起来，坚持文明健康绿色低碳的生活与工作方式，自觉做生态保护的倡导者、行动者和示范者，共同推动洛阳生态文明建设取得新成效。

　　节约能源资源

　　●节约用电。不使用电器时，完全关闭电源，减少待机耗电。天气晴朗时，室内以采用自然光为宜。日常生活中，养成随手关灯的好习惯，做到“人走灯灭”。合理设置空调温度，减少空调使用时间和频次。

　　●节约用水。用水后及时拧紧水龙头，做到“人离水断”。发现滴水、跑水、漏水现象及时报修。养成节约用水习惯，避免过度用水。

　　●节约粮食。践行光盘行动，合理点餐消费。提倡科学饮食，反对铺张浪费。

　　●节约纸张。多用电子文件，减少打印数量。提倡双面打印和耗材重复利用。

　　减少污染排放

　　●不露天焚烧垃圾、秸秆，减少使用化学洗涤剂和化肥农药。减少使用一次性塑料制品，拒绝白色污染。尽量旧物利用，把废弃物转化为资源，从源头减少垃圾产生。

　　践行生活垃圾分类

　　●不随手乱扔垃圾，掌握垃圾分类知识，养成主动分类、自觉投放的良好习惯。可回收物单独存放，其他垃圾分类投放，废旧电池、化学制剂等有害垃圾按标志投放。

　　坚持绿色低碳出行

　　●树立“能走不骑，能骑不坐，能坐不开”的出行理念，尽量少开车或不开车，外出优先选择步行、骑行或乘坐公共交通工具。优先选购、使用节能车型或新能源车型。

　　自觉参加实践行动

　　●积极参与植树造林、庭院绿化等实践活动。保护野生动植物，不破坏野生动植物的栖息地，不购买、使用珍稀野生动植物制品，拒食珍稀野生动植物。

　　传播绿色生活理念

　　●学习并掌握绿色低碳生活知识，提高生态意识和绿色低碳生活意识，坚定践行绿色低碳生活的信心和决心。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 常明凯 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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