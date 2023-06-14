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多项服务暖人心！宜阳县上观乡乡里中心让群众幸福升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.08.14 15:21

　　“每个月都有免费剪发，为我们老年人解决了大麻烦。”近日，在宜阳县上观乡乡里中心，正在排队剪发的村民张大爷笑着说。

　　自“五星”支部创建以来，上观乡在宜阳县委组织部悉心指导下，以乡里中心建设为契机，以“亲民、惠民、便民、乐民”为理念，开展四大服务，推进乡里中心高标准规范化提升建设。

　　面对上观山区老年群体多，且出行不便的“难题”，上观乡为其开展“集中服务”，通过每月固定在乡里中心进行义剪、义诊活动，满足群众日常生活需求。此外，上观乡推出“套餐服务”，即在常态化开展义剪义诊、代购物资、代领快递服务的同时，劳动节、端午节等假期期间举办饺子宴、下棋等娱乐活动，丰富群众生活，让村民在家门口也能幸福感满满。

　　乡里有行动不便的老年人、残疾人群体怎么办？上观乡依托志愿服务队等“三自”组织，积极开展清洁家园、送医到家、爱心慰问等上门“流动服务”。同时，“俯下身”倾听百姓呼声，提供“订单服务”，精准对接群众需求，实现“需求清单”变“幸福账单”。

　　服务完成后，上观乡通过组织群众填写活动评价及下次活动需求，开展“订单服务”，将群众意见纳入“智慧库”，充分发挥群众参与活动的积极性与主动性，助力乡里中心高标准建设。此外，上观乡为群众开展技能培训、产业指导、产品展销、学习娱乐、政策宣讲等服务活动，以实现服务的“人性化”理念，受到群众欢迎。

　　群众有所呼，乡里有所应。下一步，上观乡将继续以党建为引领，落实落细乡里中心规范提升工作，聚焦群众服务需求，不断完善配套设施，延伸服务功能，着力提供更多亲民、惠民、便民、乐民的服务活动，真正把乡里中心打造成群众愿意来、还想来、经常来的服务阵地。(武明辉 文/图)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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