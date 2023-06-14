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挽回经济损失120.15万元！洛阳发布7月消费维权报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 16:14

　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权报告，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报29603起。其中，受理咨询20565起；受理投诉6918起，共为消费者挽回经济损失120.15万元；受理举报2120起，案值135万余元。

　　具体来看——

　　受理商品类投诉4123起，占投诉总量的59%，热点问题主要涉及以下六个方面：

　　一般食品问题，主要集中在食品质量、餐饮卫生、食品价格等方面；

　　服装、鞋帽问题，主要集中在服装、鞋类质量三包、鞋类售后维修、网购服装、鞋帽退换货等方面；

　　家居用品问题，主要集中在家居用品质量三包、售后维修、网购家居用品退换货等方面；

　　交通工具问题，主要集中在车辆质量及三包、车辆售后维修服务、车辆合同纠纷等方面；

　　药品问题，主要集中在药品质量、药品价格、药品虚假宣传等方面；

　　其他商品类投诉问题1314起。

　　受理服务类投诉2795起，占投诉总量的41%，热点问题主要涉及以下六个方面：

　　餐饮店和宾馆服务问题，主要集中在餐饮用餐服务质量、宾馆住宿服务纠纷等方面；

　　普通商品销售服务问题，主要集中在预付卡消费服务、零售纠纷、折扣商品服务等方面；

　　电信服务问题，主要集中在移动电话套餐服务、普通电话套餐服务等方面；

　　美容美发洗浴服务问题，主要集中在美容美发服务纠纷、洗浴按摩服务纠纷等方面；

　　专业技术服务问题，主要集中在摄影服务、庆典服务、检验检测服务等方面；

　　涉及其他服务类投诉问题。

　　另外，7月共受理涉及市场监管领域违法线索举报2120起，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为等。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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