挽回经济损失120.15万元！洛阳发布7月消费维权报告

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权报告，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报29603起。 今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布7月消费维权报告，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报29603起。其中，受理咨询20565起；受理投诉6918起，共为消费者挽回经济损失120.15万元；受理举报2120起，案值135万余元。 具体来看—— 受理商品类投诉4123起，占投诉总量的59%，热点问题主要涉及以下六个方面： 一般食品问题，主要集中在食品质量、餐饮卫生、食品价格等方面； 服装、鞋帽问题，主要集中在服装、鞋类质量三包、鞋类售后维修、网购服装、鞋帽退换货等方面； 家居用品问题，主要集中在家居用品质量三包、售后维修、网购家居用品退换货等方面； 交通工具问题，主要集中在车辆质量及三包、车辆售后维修服务、车辆合同纠纷等方面； 药品问题，主要集中在药品质量、药品价格、药品虚假宣传等方面； 其他商品类投诉问题1314起。 受理服务类投诉2795起，占投诉总量的41%，热点问题主要涉及以下六个方面： 餐饮店和宾馆服务问题，主要集中在餐饮用餐服务质量、宾馆住宿服务纠纷等方面； 普通商品销售服务问题，主要集中在预付卡消费服务、零售纠纷、折扣商品服务等方面； 电信服务问题，主要集中在移动电话套餐服务、普通电话套餐服务等方面； 美容美发洗浴服务问题，主要集中在美容美发服务纠纷、洗浴按摩服务纠纷等方面； 专业技术服务问题，主要集中在摄影服务、庆典服务、检验检测服务等方面； 涉及其他服务类投诉问题。 另外，7月共受理涉及市场监管领域违法线索举报2120起，主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、食品质量违法行为、侵害消费者权益违法行为等。 洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)