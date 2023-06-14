近日，湖南某地大规模虐杀狗狗引发舆论热议。古人对虐杀动物之人是啥态度？看看武则天的面首——张家兄弟的下场就知道。

近日，湖南某地大规模虐杀狗狗引发舆论热议。古人对虐杀动物之人是啥态度？看看武则天的面首——张家兄弟的下场就知道。

据《旧唐书》《新唐书》记载，女皇武则天在神都洛阳执政时期，有个名叫张昌宗的小伙儿，因为长得帅被太平公主推荐给女皇。张昌宗又把自己帅气的哥哥张易之也介绍给了女皇，武则天对这两个小帅哥相当满意。

二张还有个弟弟叫张昌仪，跟太平公主关系暧昧。傍着全国最显赫的一对母女，张家兄弟迅速成为京城新贵，权势熏天。张家成了洛阳各路权贵争相“打卡”的地方，就连武家直系后辈都争着巴结张易之、张昌宗，肉麻地唤其小名“五郎”“六郎”。

然而，张家兄弟貌若潘安，心如蛇蝎。史载，张易之任控鹤监、张昌宗任秘书监、张昌仪任洛阳令期间，纵欲享乐，攀比吃喝，为了满足口腹之欲，毫无底线地虐杀动物。

唐代笔记小说《朝野佥载》里说，张易之命人把鹅、鸭关在大铁笼中，笼中烧炭火，火旁摆一个盛满调料汁的铜盆。鹅、鸭被炙烤得受不了，绕着火盆转圈跑，渴了就喝调料汁，不久便羽毛脱落、表里全熟，痛苦地死去。

张昌宗依样画葫芦，让人把活驴拴在小屋子里，烘起炭火，放一盆五味汁，驴子转着圈儿在煎熬中被烤熟。

张易之路过张昌仪家，想吃马肠。张昌仪马上命下人牵来坐骑，剖开马肚子掏出肠子，让厨子煎炒，与哥哥分而食之。可怜的马过了很久才死去。

《夷坚志》里说，宋代有个叫韩缜的官员如法炮制，每回宴请宾客，都让厨子把活驴绑在柱子上，剖肚取肠，趁热洗净做好端上桌。一次，有个客人离席上厕所路过厨房，瞥见了鲜血淋漓、不停哀鸣的活驴，不由得毛骨悚然，从此再也不吃驴肠了。

万物皆有灵，如此虐杀动物，老天都不答应。“神龙政变”时，武则天被迫下台，张家兄弟被诛杀。洛阳人恨之入骨，将他们的尸体千刀万剐，分而食之。时人都说，这是他们残害动物的报应。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）