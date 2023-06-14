古人如何防诈骗（下）

骗子目无法纪，无孔不入，骗财骗色甚至拐卖人口，让人防不胜防。

骗子目无法纪，无孔不入，骗财骗色甚至拐卖人口，让人防不胜防。

很多骗术古已有之，古人见招拆招，总结了常见骗术及防骗要点。了解了骗子的套路，擦亮双眼莫贪心，骗子想骗你？没那么容易！

用科学打败“魔法”

古时，江湖行骗的常见套路有“蜂麻燕雀”四大门类：蜂又称“风”，一群人协同行骗，一窝蜂、一阵风似的裹挟而来，你的钱一下子就被席卷一空；麻又称“马”，单枪匹马行骗；燕又称“颜”，以美色为诱饵诈骗；雀又称“缺”，一伙人花钱买官缺，招摇撞骗，大捞一笔。

也有人把诈骗门类分为“风火雀要”：风，花言巧语骗人做官，从中骗钱；火，以炼丹药之名骗钱；雀，假扮僧道，诈称懂法术，能帮人消灾去祸，骗取善男信女的钱财；要，通过绑架勒索、碰瓷欺诈等手段谋财害命。

东汉哲学家王充戳穿过一场骗人的把戏，向世人示范了如何防骗。

王充是“无神论”的倡导者，崇尚科学，清醒睿智，著有《论衡》。他曾在京都洛阳的太学求学，拜史学家班彪为师。因囊中羞涩，买不起新书，他常到城内的市肆上“趁摊儿”读书，一目十行，勤学强记。

某日，王充在集市上看见一个老道士故弄玄虚。那道士在小桌上摆了一座天师像，声称无论问啥问题天师都能回答：天师点头，一切顺遂；天师摇头，就要倒霉。

王充走近细瞧，发现天师像的头部是铁制的，脖子处有机关可活动；道士的尺子一头是磁铁，另一头是其他金属。他当场拆穿了骗子的花招：把尺子带磁铁那头对着天师像挥动，铁头被磁铁吸引，就会摇动；尺子的另一头靠近天师像，两者相互排斥，铁头便会点动。

老道士被砸了场子，在围观者的哄笑声中灰溜溜地逃走了。

您要是遇到类似骗术，比如“电脑算命”什么的，一定不要上当，而要像王充一样用科学打败“魔法”。

财不外露，色不可贪

中国第一部反诈骗专业书——明代的《新刻江湖杜骗术》，将骗术大起底，揭露了丢包骗、换银骗、引赌骗、婚嫁骗等各种诈骗手段，俗称“骗经”“防骗经”。咱们一起来看看骗子的基本套路：

富商陈栋带着千余两银子去外地进货，车马招摇，被骗子盯上了。骗子假装“官二代”，一路上和他同店住宿。途经某地，骗子去拜访县丞，县丞以为他是大官的公子，对他非常恭敬，甚至到骗子的住处回拜。陈栋也想和权贵套近乎，与骗子一起喝酒吃饭，结果被骗子灌醉，财物被席卷一空。

孙滔带着百余两银子进城买布，途遇骗子，骗子说自己身上的银子“面值”太大，不好使唤，请他帮忙兑换成碎银。骗子拿出一锭重达十二两的真银给孙滔看，说是换成八九两“零钱”就行。孙滔一琢磨，这是大便宜啊，不占白不占，便将全部碎银都兑换给了骗子，事后才发现中了调包计：骗子用锡纸做的假银锭骗走了真银子。

另有一个也叫孙滔的河南人更倒霉。他在银铺里煎银(把碎银熔铸成整块)时，有人突然闯入，撒了他和银匠满眼石灰，趁乱拿走了银包。孙滔拼命追去，那人将银包丢在地上脱身。孙滔捡起银包回银铺一看，里面全是废铁，而骗子早已无迹可寻。

如今常见的“仙人跳”则是“奸情骗”“妇人骗”的变种，以美色诱惑男人，诈骗或勒索钱财。当然，也有男骗子靠色相诈骗富婆。

某日，三个美貌的姐妹租了三匹马出行，大姐骑马在前，二姐和小妹在后。途中，小妹让马夫扶她下马休息，好色的马夫趁机揩油。小妹与他眉来眼去，约定晚上与他同住。这时，二姐忽然下马，说是跌伤了腿，让马夫去前头买些膏药，顺便告诉大姐停下来等一等。

马夫见大姐已跑没影了，骑马去追，二姐和小妹趁机骑马逆向驰去。马夫向前追不上大姐，向后找不到二姐、小妹，白白丢了三匹马。

擦亮双眼，莫要贪心

精明的骗子会提前摸透目标情况再下手，精准行骗。

《近代中国江湖秘闻》揭露，骗子常通过察言观色、旁敲侧击、恭维奉承甚至刺激、恐吓等手段，套取人们的私密信息，骗取对方信任，为行骗铺路。

如何防止被骗？“防骗经”给出了建议：贪小便宜吃大亏，恪守本分，小心防范，戒除贪心，“小人之计甚诡，君子之防宜密，庶棍术虽多，亦不能愚弄我也”。

多关注相关新闻，及时了解骗子的套路，谨慎防范，避免被骗。倘若不幸被骗，那就调整心态向前看，吃一堑长一智，绝不给骗子第二次机会。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）