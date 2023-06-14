洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

古人如何防诈骗（下）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:51

　　骗子目无法纪，无孔不入，骗财骗色甚至拐卖人口，让人防不胜防。

　　很多骗术古已有之，古人见招拆招，总结了常见骗术及防骗要点。了解了骗子的套路，擦亮双眼莫贪心，骗子想骗你？没那么容易！

　　用科学打败“魔法”

　　古时，江湖行骗的常见套路有“蜂麻燕雀”四大门类：蜂又称“风”，一群人协同行骗，一窝蜂、一阵风似的裹挟而来，你的钱一下子就被席卷一空；麻又称“马”，单枪匹马行骗；燕又称“颜”，以美色为诱饵诈骗；雀又称“缺”，一伙人花钱买官缺，招摇撞骗，大捞一笔。

　　也有人把诈骗门类分为“风火雀要”：风，花言巧语骗人做官，从中骗钱；火，以炼丹药之名骗钱；雀，假扮僧道，诈称懂法术，能帮人消灾去祸，骗取善男信女的钱财；要，通过绑架勒索、碰瓷欺诈等手段谋财害命。

　　东汉哲学家王充戳穿过一场骗人的把戏，向世人示范了如何防骗。

　　王充是“无神论”的倡导者，崇尚科学，清醒睿智，著有《论衡》。他曾在京都洛阳的太学求学，拜史学家班彪为师。因囊中羞涩，买不起新书，他常到城内的市肆上“趁摊儿”读书，一目十行，勤学强记。

　　某日，王充在集市上看见一个老道士故弄玄虚。那道士在小桌上摆了一座天师像，声称无论问啥问题天师都能回答：天师点头，一切顺遂；天师摇头，就要倒霉。

　　王充走近细瞧，发现天师像的头部是铁制的，脖子处有机关可活动；道士的尺子一头是磁铁，另一头是其他金属。他当场拆穿了骗子的花招：把尺子带磁铁那头对着天师像挥动，铁头被磁铁吸引，就会摇动；尺子的另一头靠近天师像，两者相互排斥，铁头便会点动。

　　老道士被砸了场子，在围观者的哄笑声中灰溜溜地逃走了。

　　您要是遇到类似骗术，比如“电脑算命”什么的，一定不要上当，而要像王充一样用科学打败“魔法”。

　　财不外露，色不可贪

　　中国第一部反诈骗专业书——明代的《新刻江湖杜骗术》，将骗术大起底，揭露了丢包骗、换银骗、引赌骗、婚嫁骗等各种诈骗手段，俗称“骗经”“防骗经”。咱们一起来看看骗子的基本套路：

　　富商陈栋带着千余两银子去外地进货，车马招摇，被骗子盯上了。骗子假装“官二代”，一路上和他同店住宿。途经某地，骗子去拜访县丞，县丞以为他是大官的公子，对他非常恭敬，甚至到骗子的住处回拜。陈栋也想和权贵套近乎，与骗子一起喝酒吃饭，结果被骗子灌醉，财物被席卷一空。

　　孙滔带着百余两银子进城买布，途遇骗子，骗子说自己身上的银子“面值”太大，不好使唤，请他帮忙兑换成碎银。骗子拿出一锭重达十二两的真银给孙滔看，说是换成八九两“零钱”就行。孙滔一琢磨，这是大便宜啊，不占白不占，便将全部碎银都兑换给了骗子，事后才发现中了调包计：骗子用锡纸做的假银锭骗走了真银子。

　　另有一个也叫孙滔的河南人更倒霉。他在银铺里煎银(把碎银熔铸成整块)时，有人突然闯入，撒了他和银匠满眼石灰，趁乱拿走了银包。孙滔拼命追去，那人将银包丢在地上脱身。孙滔捡起银包回银铺一看，里面全是废铁，而骗子早已无迹可寻。

　　如今常见的“仙人跳”则是“奸情骗”“妇人骗”的变种，以美色诱惑男人，诈骗或勒索钱财。当然，也有男骗子靠色相诈骗富婆。

　　某日，三个美貌的姐妹租了三匹马出行，大姐骑马在前，二姐和小妹在后。途中，小妹让马夫扶她下马休息，好色的马夫趁机揩油。小妹与他眉来眼去，约定晚上与他同住。这时，二姐忽然下马，说是跌伤了腿，让马夫去前头买些膏药，顺便告诉大姐停下来等一等。

　　马夫见大姐已跑没影了，骑马去追，二姐和小妹趁机骑马逆向驰去。马夫向前追不上大姐，向后找不到二姐、小妹，白白丢了三匹马。

　　擦亮双眼，莫要贪心

　　精明的骗子会提前摸透目标情况再下手，精准行骗。

　　《近代中国江湖秘闻》揭露，骗子常通过察言观色、旁敲侧击、恭维奉承甚至刺激、恐吓等手段，套取人们的私密信息，骗取对方信任，为行骗铺路。

　　如何防止被骗？“防骗经”给出了建议：贪小便宜吃大亏，恪守本分，小心防范，戒除贪心，“小人之计甚诡，君子之防宜密，庶棍术虽多，亦不能愚弄我也”。

　　多关注相关新闻，及时了解骗子的套路，谨慎防范，避免被骗。倘若不幸被骗，那就调整心态向前看，吃一堑长一智，绝不给骗子第二次机会。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌可以长期服用吗？
    益生菌可以长期服用吗？
    益生菌可以长期服用吗？
        正常人群无需额外补充益生菌，有消化道溃疡、胃炎等疾病人群更不宜服用益生菌。
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
  • ·酒桌上“逞英雄” 他差点儿丢了命
  • ·别拿高度近视不当回事儿
    • 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市市直民办义务教育学校招生电脑...
  • 三伏天即将结束 洛阳昼夜温差逐渐明显
  • 引客入洛！洛阳文旅走进广州、深圳
  • 孟津区落驾沟村：小花椒成就农民致富...
  • 多警种联动查酒驾 护群众安全出行【组...
  • 洛阳市首块M0新型产业用地项目建设不...
  • 中石化洛阳百万吨乙烯项目有序推进
  • 洛阳市委着力推动市属国企多措并举深...
  • 把重大机遇牢牢抓在手上——深入贯彻...
  • 着急上班未拔车钥匙 车主被洛阳暖心辅...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    雨中归来

    洛阳关林庙

    萱黄花

    莲宝叶则
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605