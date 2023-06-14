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洛阳赴嘉兴跟班学习组深入学习嘉兴吸引人才的理念和策略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:55
嘉兴举办人才交流活动(资料图片)

　　近3年新引进大学生超过31万人，保持年均20%以上的增速；连续10年保持人口正增长；城乡收入比为1.56：1，走在全国前列……

　　这是浙江省嘉兴市交出的人口高质量发展“成绩单”。嘉兴如何快速形成人才雁归效应？近日，洛阳赴嘉兴跟班学习组通过实地走访、查阅资料、下沉调研等方式，探寻嘉兴打造“人才洼地”的“六度”引才密码，以期为洛阳人才引育、乡村振兴提供启示和借鉴。

　　政策推介有亮度

　　自2018年起，嘉兴将每年的5月18日定为“人才日”，此举放眼全国也不多见。2020年，嘉兴吹响打造“青创之城”的号角，确立用5年时间引进50万名大学生的目标，向全球青年人才伸出橄榄枝。

　　与此同时，嘉兴相继出台“创新嘉兴·精英引领计划”“创新嘉兴·优才支持计划”等人才政策，实施嘉兴籍人才雁归计划、嘉兴高校学子筑巢计划，举办人才创新成果联合路演等活动，嘉兴人才名片越擦越亮，加快成为全国优秀人才创新创业的向往之地。

　　平台搭建有高度

　　嘉兴把高能级平台打造作为会聚人才的关键一招。嘉兴先后与清华大学、中国科学院、浙江大学等一大批高校院所携手建立浙江清华长三角研究院、浙江中科应用技术研究院、浙江大学海宁国际校区等高端创新平台76家，省级新型研发机构数量居浙江省第三位。

　　以此为依托，嘉兴大力开展科技创新、技术服务、人才培养和高新技术产业化工作。新型产业的迅猛发展也对高端人才产生了强大的吸引力，真正实现了人才引育、科技创新、产业发展的良性循环。

　　政策扶持有力度

　　嘉兴先后实施三轮“精英计划”，以全球眼光招揽海内外高端人才及团队项目，对杰出人才及团队项目，实施“一事一议”，给予最高1亿元资助。

　　此外，嘉兴还健全人才创业投资基金和科技孵化器基金，构建了涉及政策性担保、贷款贴息、上市企业高管团队奖励等的支持体系，对牵头制定并完成国际标准、国家标准、行业标准的分别给予相应的财政奖补，有效激发了创新活力。

　　招贤纳士有维度

　　在嘉兴的人才引进“大盘子”里，既有“两院”院士等顶尖人才，也有从事农业科研的具有中级以上职称的科技人员及乡土人才等，不同层次的人才都能在这里找到用武之地。

　　在引才方式上，嘉兴不仅注重引进创新创业长期人才，也注重短期人才、“双休人才”的使用。不仅如此，嘉兴的引才主体也不拘一格，以才引才、中介引才、资本引才、海外引才等，都收到了良好效果。

　　人才服务有温度

　　嘉兴建立人才库，为入库人才赋“嘉兴人才码”，基本实现“一码在手、服务全有、全市通用”，提供集成政务、双创和生活等领域50多个人才服务项目，拓展线下应用场景500多个。

　　人才引育有黏度

　　嘉兴注重研发团队引进和产业链引进人才，让各产业链相关人才都能报团发展。同时，持续支持人才培养，围绕学历提升、技能培训等明确扶持政策，让人才引得来、稳得住、能提升。

　　“嘉兴用优越的创业环境感召人才，用优厚的待遇礼遇人才，用真挚的感情打动人才，彰显了‘来了这座城，就是一嘉人’的理念。”洛阳赴嘉兴跟班学习组成员、洛阳市农业农村局总农艺师杨爱国表示，嘉兴在实践中探索的“六度”引才密码，对洛阳人才工作和青年友好型城市建设具有较强的借鉴意义，期待洛阳聚焦科技创新、产业发展、乡村振兴等重点领域，进一步完善人才政策、做优人才环境、擦亮人才品牌，在人才与城市的双向奔赴中互相成就、共赢未来。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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