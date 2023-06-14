洛阳参与2023年“99公益日”网络募捐活动促进会召开

昨日，我市参与2023年“99公益日”网络募捐活动促进会召开，市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭出席会议并讲话。 昨日，我市参与2023年“99公益日”网络募捐活动促进会召开，市政协原主席、市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长杨炳旭出席会议并讲话。 会议对我市参与2023年“99公益日”网络募捐活动进行深入动员部署。杨炳旭强调，要统一思想、坚定信心，把高质量做好2023年“99公益日”网络募捐活动作为慈善助力洛阳乡村振兴的重要抓手，凝聚起强大合力；要加大工作力度，压实主体责任，强化奖补支持，重视做好有意愿有能力的企业、社会组织和个人动员募捐工作，确保“幸福家园村社互助工程百村示范行动”等重点工作落地见效；要强化组织领导，紧紧依靠党委政府，用好联动工作推进机制，建强市、县(区)慈善协会机关团队，营造争当慈善工作行家里手的良好氛围。 会上，省慈善联合总会有关负责人就慈善项目的立项、实施、管理等作业务辅导；偃师区首阳山街道保庄村、涧西区瀛洲街道土桥沟社区、栾川县耕莘街道上河南社区、洛宁县景阳镇孙洞村作典型发言。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰 李晓瑜)