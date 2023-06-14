嵩县理发师吴现军：60多年时光凝聚在13把理发椅上

在岁月的长河中，一些物件悄然逝去，埋藏在人们记忆深处。有些物件，却依然存在于人们的生活中，甚至成为一种象征，镌刻下时代的痕迹。

充满岁月沧桑感的理发椅

在岁月的长河中，一些物件悄然逝去，埋藏在人们记忆深处。有些物件，却依然存在于人们的生活中，甚至成为一种象征，镌刻下时代的痕迹。

在嵩县县城的人民路上，有一家国有理发店。走进店里，仿佛穿越到60多年前——13把20世纪五六十年代的理发椅分列两侧，理发师正熟练地给顾客理发，随着发丝飘落，陈年故事悄然溢出。

13把理发椅，带着60多年岁月痕迹

13把理发椅，大小、形状基本一样，都是通体白色，由底座、头枕、靠背、椅座、扶手、脚踏板等部分组成。其中，头枕、靠背、椅座上，有黑色皮革包裹的厚海绵，尽管过去了半个多世纪，海绵依然富有弹性；理发椅一侧有转盘，转动转盘可以调整靠背的角度。理发椅不少部位的白漆已脱落，露出金属特有的光泽，一种浓郁的岁月沧桑感扑面而来。

理发椅上完好的铭牌

“这13把理发椅，是20世纪五六十年代陆续购入的。”理发店负责人乔玉杰说，底座、头枕、靠背、椅座、扶手、脚踏板等分别用生铁一次成型铸造，非常坚固耐用。其中一把理发椅的铭牌完好，上面有“中国洛阳”“四零七厂劳动服务公司制造”等字样。

店里的理发师吴现军今年57岁了，他是这家理发店的第三代理发人。“别看这些椅子已经是60多年前的老古董了，很多功能依然能用，比如可以调整高度、倾斜角度等。”吴现军说，“我上班那会儿，这些理发椅让理发师在剪发、造型时更加便捷，也让顾客感觉更加舒适。”