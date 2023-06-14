洛龙区：建强统战阵地 凝聚团结力量

近年来，洛龙区深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，牢牢把握“大团结大联合”主题，坚定不移抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实，围绕“对标深圳南山、建设创新高地”目标，发挥统战工作优势，凝聚团结力量。

开栏语

《中国共产党统一战线工作条例》(简称《条例》)对充分发挥统一战线重要法宝作用，不断开创新时代统一战线工作新局面具有重要意义。本网今起推出《学条例 谈统战 开新局》栏目，介绍我市各县区围绕《条例》学习宣传落实的新举措、新成效。

近年来，洛龙区深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，牢牢把握“大团结大联合”主题，坚定不移抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实，围绕“对标深圳南山、建设创新高地”目标，发挥统战工作优势，凝聚团结力量。

强化政治引领，共绘“最大同心圆”。洛龙区将《条例》纳入区委常委会、区委理论学习中心组和各级党组织会议的必学内容，不断提升党员干部统战政策理论水平和工作能力。持续深化大统战工作格局，发挥统一战线工作领导小组牵头作用，做到统战工作与中心工作同部署、同推进。加强三级统战工作队伍建设，确保全区157个村(社区)全部“有阵地、有组织、有制度、有档案、有活动”。打造“同心向党、聚力洛龙”统战工作品牌，提升统战特色品牌辨识度。

凝聚思想共识，增强“最大向心力”。重点围绕“十二类人”开展两项行动。同心互动行动：依托洛龙商学院、乡贤节、统战工作实践创新基地、侨胞之家四个平台，面向党外人士常态化开展“同心跟党走”系列活动，通过党的二十大精神宣讲，持续增进思想共识。同心服务行动：支持党外人士开展调研、民主监督，定期联系走访代表人士，开展重大节日关怀慰问，成立统战法律志愿服务队、民营企业纠纷调解委员会、涉侨纠纷调解中心等服务团队，结合“万人助万企”开展“入企周周行”活动，通过真诚答疑解惑和务实排忧解难，将各界人士紧密团结在党的周围。

助力发展大局，寻求“最大公约数”。充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集优势，引导各界人士积极参与经济社会发展的各项事业。持续开展“村企结对”活动，计划今年年内通过乡村振兴运营联盟吸纳乡村运营专家至少50名，落地运营项目至少10个，打造一批农文旅融合乡村振兴示范点。组织党外人士开展义诊等公益活动，搭建民主党派、民营企业与基层干群的沟通桥梁，引导其为社会公益事业添砖加瓦。健全营商环境监督员制度，从企业、个体户中选聘监督员收集诉求、建言献策，推动手续报批、银企对接、人才招聘等涉企服务持续优化提升。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾萌 王笑萱）