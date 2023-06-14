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高职高专批今日征集志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:54

　　今日(8月14日)9时至18时，我省高职高专批征集志愿。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒：“高职高专批征集志愿，是未被录取考生上大学的最后机会，要注意把握。”

　　高职高专批录取8月11日开始，将于8月15日结束。未录满的学校，今日(8月14日)9时至18时征集志愿。未被录取且符合征集条件的考生，可登录河南省教育考试院官网，查看征集志愿高校信息、条件；登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，正确输入个人信息登录，找到“档案状态”，点击“档案状态查询”，了解自己的录取情况、填报志愿。

　　本次征集志愿录取结束后，有余额的院校预计于8月23日、24日再次征集志愿，具体时间以省教育考试院通知为准。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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