市纪委监委深入学习贯彻市委全会精神 以有力监督护航全会部署落实落地

连日来，市纪委监委组织全市纪检监察干部通过召开专题会议、个人自学、主题党日集中学习、党支部研讨等多种形式，迅速传达学习市委十二届四次全会精神。

连日来，市纪委监委组织全市纪检监察干部通过召开专题会议、个人自学、主题党日集中学习、党支部研讨等多种形式，迅速传达学习市委十二届四次全会精神。12日，市纪委监委召开纪检监察干部会议，就学习贯彻市委十二届四次全会精神进行集中交流研讨。

部分市纪委监委领导班子成员、机关室主任、派驻纪检监察组组长结合各自工作实际，就监督服务保障市委全会精神落实落地见效进行交流发言。会议指出，全市纪检监察机关要把学习宣传贯彻市委十二届四次全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把思想和行动统一到市委部署要求上来，以高质量纪检监察工作全面护航现代化洛阳建设新征程。要认真履行协助职责和监督责任，推动各地各部门牢牢把产业抓在手上，奋力走出一条具有洛阳特色的产业强市之路。

会议强调，全市纪检监察机关要始终牢记党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障的重点工作，围绕市委全会各项部署要求强化政治监督。要充分发挥产业发展专项监督工作专班作用，有力有效推动全市产业高质量发展。要牢记服务企业就是服务发展，深化“访万企·解难题”活动，用好联企走访“五员”工作机制，护航企业健康发展，助推洛阳营商环境持续优化。要一以贯之落实市委“三个统一”要求和激发“四敢”活力意见，整治产业发展过程中不担当不作为等问题，健全激励保护干部担当作为机制，为推动产业高质量发展提供坚强保障。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)