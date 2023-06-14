日前，市委办公室召开室务会(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究部署学习宣传贯彻工作。 日前，市委办公室召开室务会(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究部署学习宣传贯彻工作。市委常委、秘书长王军主持会议并讲话。 会议强调，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，全会对加快推进现代化洛阳建设特别是现代化产业体系建设进行系统谋划和部署，意义重大、成果丰硕。市委办公室作为市委决策的“第一关”、推动落实的“第一棒”，要切实把思想和行动统一到全会精神上来，努力在学习宣传贯彻上走在前、作表率。要准确把握全会科学内涵，深化对全会主题、重大成果、务实举措的认识，进一步明晰加快建设现代化产业体系的方向路径、思路举措，牢牢把握建设现代化产业体系的关键抓手，准确掌握精髓，强化担当作为，切实用全会精神统一思想、指导实践、推动工作。要抓好贯彻落实，深入推进学习研讨，组织党员干部全面深入系统学习全会精神，推动学习走深走实；要抓好参谋服务，统筹做好宣传、阐释、解读工作，迅速兴起学习宣传贯彻热潮；要强化督查督办，聚焦全会部署重点事项，开展督查检查、督导调研，确保全会精神落到实处、见到实效，为推动现代化洛阳建设再上新台阶贡献党办力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 郭加琪)