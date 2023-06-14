市发改委深入学习贯彻市委全会精神

日前，市发改委召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究细化具体贯彻落实事项，推动全会部署要求落地见效。

日前，市发改委召开党组(扩大)会议，传达学习市委十二届四次全会精神，研究细化具体贯彻落实事项，推动全会部署要求落地见效。

会议强调，市委十二届四次全会是在现代化洛阳建设的关键时期召开的一次十分重要的会议，全会对加快建设现代化产业体系进行了统筹安排和系统部署，进一步坚定了全市上下持之以恒抓产业的信心决心、强化了坚定不移抓产业的思想共识。市发改委将积极发挥“参谋助手”作用，深刻领会加快建设现代化产业体系的重大意义，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。要继续把产业发展放在首位，聚焦“风口产业”，重点推进中州时代、百万吨乙烯等产业链配套项目，加快建设智慧岛、科技产业社区等创新平台，推动产业集群集聚发展。要继续把项目建设抓在手上，坚持“项目为王”，落实项目例会、联审联批等行之有效的推进机制，持续深入开展“三个一批”活动，推动形成更多有效投资。要继续把重点改革推向深入，提质推进开发区改革，实施开发区产业集群培育和提升工程，做大做强主导产业规模，提升主阵地主战场主引擎功能。统筹推进营商环境系统性改革，在保障生产要素、落实惠企政策、完善信用体系等方面持续发力，着力优化企业发展环境、提振发展信心。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航)