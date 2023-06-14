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别让老年人在“花钱”上犯难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:53

　　最近，有网友爆料其在上海市浦东新区人民医院停车场缴纳停车费时，用5角纸币支付，收费员不仅拒收，还当场撕毁，网友询问拒收原因，收费员称：“我们不收，没有为什么。”该视频一经发出，旋即引发网友广泛关注、讨论。

　　据悉，有关部门已对视频中的收费员进行行政处罚，捍卫了法定货币不得毁损、拒收的“尊严”。可是，只把板子拍到个体收费员身上，恐怕还没有打在要害。生活中，这样的事并非个例，时不时会有经营场所被曝出以各种理由拒收现金，并因此受到处罚。其背后，既有经营者法治意识不强的因素，也映射出移动支付时代，传统的现金支付正面临着冲击，这也让很多不习惯使用移动支付的老年人常常感到无所适从。

　　如今，移动支付已成为生活常态，人们出门消费，一部手机便可以全部搞定，带来了极大的便利。然而年轻人的“便利”却是老年人的“不便”，很多老年人难以像年轻人那样熟练操作智能电子产品，面对移动支付常常“不敢用、不会用”。当年轻人对扫码点餐、软件叫车、线上订票等操作习以为常时，手里攥着现金的老年人却屡屡碰壁。

　　说到底，支付方式的改进是为了给人们带来便利，倘若只提供移动支付这一个选项，给使用现金支付的人带来麻烦，无疑是顾此失彼。因此，在鼓励移动支付的同时，也要给传统支付留出应有的空间，这既是捍卫现金的合法地位，也是呵护包括老年人在内的消费者的支付习惯。

　　在人口老龄化的今天，我们不能放任老年人成为时代的“绝缘体”和“边缘人”。这些年，洛阳一直在积极推行适老化改造，博物馆、商场等场所都在硬件方面进行了适老化升级，与此同时，诸如预约、支付等软件方面的适老化也应持续做实做好。坚持传统服务与智能创新相结合，不让老年人在“花钱”上犯难，才能让这些场所的大门真正为老年人敞开。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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