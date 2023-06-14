日前，“惠企中原·政在行动”惠企政策宣讲活动走进洛阳，全市130余家企业代表等现场了解国家有关部门出台的惠企政策。

日前，“惠企中原·政在行动”惠企政策宣讲活动走进洛阳，全市130余家企业代表等现场了解国家有关部门出台的惠企政策。

宣讲活动由省企业服务活动办公室主办，已陆续走进驻马店、安阳、许昌等地。在活动现场，工作人员对运通贷、企业合同、用工等涉法相关问题、延续和优化实施阶段性税费政策及“万人助万企”平台使用操作流程进行了专项解读，帮助企业用足用好用全政策，助力企业发展壮大。

与会企业代表纷纷表示，将深入学习市委十二届四次全会精神，加强对宏观政策的深度研究，提高把握政策的能力，积极投身“风口产业”，抢占产业新赛道，把更多政策红利转化为推动产业发展的实际成效，为加快推进洛阳现代化产业体系建设贡献力量。

市民营经济发展促进中心相关负责人表示，下一步，我市将牢固树立“服务企业就是服务发展大局”的理念，深入贯彻落实市委十二届四次全会精神，抢抓国家实施逆周期调节带来的机遇，持续用好降准、降息、再贷款等政策工具，进一步开展惠企政策分类辅导和精准推送，支持科技创新、实体经济和中小微企业发展，鼓励各类经营主体加大科技创新力度，加快推动产业转型升级，以惠企助企的实际成效推动高质量发展。

省工业和信息化厅二级巡视员王海长，省“万人助万企”第三服务工作组组长、省交通运输厅总工程师魏金立参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐)