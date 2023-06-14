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着急上班未拔车钥匙 车主被洛阳暖心辅警感动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:52
辅警留下的暖心字条

　　日前，一小伙儿着急上班，骑着电动车到地铁1号线武汉路站换乘地铁，停车后忘拔车钥匙，幸亏巡逻的辅警将车钥匙妥善保管，并留下一张字条等待车主认领。

　　9日中午，市公安局轨道交通分局武汉路地铁站警务室辅警崔鹏辉与同事孙新晓交接班时，对方交给他一把电动车钥匙。孙新晓说，其巡逻发现一辆停放在地铁站A口的电动车钥匙未拔，担心车被人骑走，便将车钥匙拔下来等待车主，结果车主迟迟未现身。

　　“那是一辆白色电动车，还比较新。”崔鹏辉说，担心车主不知道车钥匙落在了哪儿，他返回警务室，在纸上写了温馨提示，贴在电动车显示屏上。然而，一等再等，他仍然不见车主前来认领，便打开电动车车座下的储物箱，看是否有车主的信息。很幸运，他发现了一张电动车发票，上面有车主的名字和联系方式。

　　崔鹏辉得知，车主姓杨，是一名小伙儿，他联系小杨时，对方正忙着上班，还不知道自己的车钥匙未拔。当晚8点多，小杨赶到警务室取走了车钥匙。原来，小杨家住武汉路附近，上班的地方在谷水以西，平时都是先骑电动车到地铁站，然后换乘地铁去上班。当日早上，小杨出门有些晚，担心上班迟到，一时大意将车钥匙落在了电动车上。随后，小杨对崔鹏辉等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 孙萌萌 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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