洛阳市委着力推动市属国企多措并举深化改革 加快市场化转型发展步伐

连日来，洛阳国晟集团正在推进的3家子公司负责人竞聘改革，引发集团内部热烈反响。

连日来，洛阳国晟集团正在推进的3家子公司负责人竞聘改革，引发集团内部热烈反响。

公开竞聘、揭榜挂帅、打破界限，三大关键词彰显此次竞聘的力度，更传递出国晟集团全面深化改革、走好市场化发展之路的信心决心。

市委对国企改革高度重视，着力推动市属国有平台向高水平国有资本投资运营企业转型。近日召开的市委十二届四次全会再次强调，要推动市属国有企业以更大力度深化改革、加快转型，持续提升企业竞争力。本期《时政·深一度》走进国晟集团，探访市委国企改革转型部署要求落地生根的生动实践。

树立导向 人事薪酬制度改革成为深化改革突破口

“这是近年来国晟集团改革力度最大的一次竞聘！”近日，在国晟集团内部，针对这次竞聘的讨论十分热烈。

为何此次竞聘会引发如此热烈的反响？“打破公司层级、干部职级、员工资历等‘硬杠杠’，只要有能力，‘90后’也能‘揭榜挂帅’，担任二级公司负责人。”国晟集团人力资源部经理孙潇毅说到了关键。

翻开竞聘公告，城投集团总经理、城乡建投总经理、兴洛集团主要负责人三个岗位均设置“揭榜挂帅”任务目标，详细到每一个具体的项目、每一项具体改革任务。

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以城投集团总经理这一岗位为例，不仅要针对城市建设提供一揽子基础设施建设解决方案，还要确保AA+信用评级稳定、企业债务风险有效化解。与之相对应的是，总经理年收入与年度经营业绩考核结果全面挂钩，相差幅度可达4倍多。同时，如果连续两年完不成主要经济指标，可直接解除聘用协议。

竞聘公告传递出清晰的用人导向，也激发着“揭榜挂帅”者的干劲。

“就是要树立一种鲜明导向！把能力业绩作为晋升的首要条件，让年轻业务骨干更有‘奔头’、更有干劲。”国晟集团党委副书记、总经理陈增仁表示，改革用人机制，就是要把敢为善为的“改革闯将、发展干将、攻坚能将”精准识别出来、大胆使用起来，推动管理人员整体素质和履职能力再上新的台阶。

国晟集团薪酬制度改革也在同步推进。人事薪酬制度的一系列新变化，正在成为国晟集团持续深化改革的有效突破口。国晟集团鼓励引导各子公司坚持以价值创造为导向，结合行业水平、发展阶段，设置差异化薪酬体系，进一步激发干事创业活力。