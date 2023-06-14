把重大机遇牢牢抓在手上——深入贯彻市委十二届四次全会精神之二

最近，市委十二届四次全会聚焦做大做强产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设，强调要积极抢抓建设现代化产业体系的重大机遇，并深度剖析了现阶段必须抢抓的四个方面重大机遇，为科学把握机遇、加快产业发展凝聚了共识，指明了方向。

重塑产业格局就要把握机遇！

最近，市委十二届四次全会聚焦做大做强产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设，强调要积极抢抓建设现代化产业体系的重大机遇，并深度剖析了现阶段必须抢抓的四个方面重大机遇，为科学把握机遇、加快产业发展凝聚了共识，指明了方向。

“四个重大机遇”，即新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节和新的消费需求不断涌现带来的机遇，这是关乎洛阳产兴城旺的“时与势”，也是决定新一轮城市竞争格局的大潮流。机遇，总是垂青有准备的头脑。一个城市的产业发展，很大程度上取决于能否叩开机遇之门。科学把握重大机遇，顺应大势、发挥优势，才能掌握主动、赢得未来。

时代的每一次脉动，总会带来新的产业重塑机遇，而新的机遇也往往能开创新的历史。改革开放后，深圳抓住经济全球化机遇，产业“大出大进、两头在外”，从一个小渔村成长为现代化国际大都市；进入新时代，合肥成功抢抓新兴产业发展机遇，产业结构从“铜墙铁壁”转向“芯屏汽合”，实现了从“千亿”到“万亿”的跨越。

视线转回洛阳。想当年，抓住“一五”计划机遇建设“七大厂矿”，创造了中国工业看“两阳”的骄人业绩；想当年，我们在“慢半拍”中错失了一个个产业升级的机遇，也暗淡了“洛老大”的荣光；近两年，抢抓新能源汽车产业等发展机遇，引进了中州时代等一批重大项目，为洛阳经济注入新动力。可以说，什么时候把握了重大机遇，我们什么时候就能实现产兴城旺。

历史巨轮，驶入一片新海域。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，经济下行压力依然较大，产业发展挑战前所未有，越是如此，越是要把机遇牢牢抓在手中，越要在化危为机中抢占先机！

这是抢占产业新赛道的机遇。新一轮产业变革全面兴起，催生了许多产业新赛道，新能源、新材料、新一代信息技术等爆发式增长，未来市场都将突破万亿级。近两年，我们引进了一批“风口产业”项目，正在形成一批千亿级产业集群。把握产业变革带来的机遇，完全可以换道领跑再“摸摸高”。

这是开辟产业新空间的机遇。随着建设全国统一大市场的纵深推进，未来产业发展的空间越来越大。贵阳主动对接粤港澳大湾区，引进腾讯、华为等龙头企业投资布局，实现数字经济的爆发式发展。洛阳底子更好、腹地更深，完全可能像贵阳一样打出“王炸”。

这是兑现政策新红利的机遇。对冲经济下行压力，国家因时顺势加强逆周期调节，果断打出降准、降息、再贷款等政策组合拳，为产业发展注入更多“金融活水”，为推动产业发展保驾护航。在“变”处发力，用足用好政策红利，完全有条件抓住国家实施逆周期调节带来的机遇。

这是做大新消费的机遇。随着国家持续“扩内需”，新的消费需求不断涌现，智能产品、新能源汽车、新文旅等新消费呈现出爆发式增长态势。成都抓住智能化消费带来的机遇，推出“全屋智能4.0”，带动超1000家家居制造与配套企业集聚。洛阳也有智能产品、新文旅等优势，新消费成长同样令人期待。

当然，机遇抓住了才叫机遇，趋势政策也不等于现实红利，更不会自动转化成“风口产业”。把重大机遇牢牢抓在手上，我们要把握产业规律，打开视野格局，拉高对标标杆，识机遇、抓机遇、用机遇，“跳起来摘桃子”，在建设现代化产业体系上取得突破性进展，重塑洛阳产业新格局。

在抢抓机遇中加快产业发展，在重塑产业格局中创造新的机遇，洛阳这座产业基础坚实的城市就一定能乘风破浪，迎来产业勃兴新的“黄金时代”！(洛平)