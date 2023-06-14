洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

把重大机遇牢牢抓在手上——深入贯彻市委十二届四次全会精神之二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.08.14 08:51

　　重塑产业格局就要把握机遇！

　　最近，市委十二届四次全会聚焦做大做强产业，更好支撑和推动现代化洛阳建设，强调要积极抢抓建设现代化产业体系的重大机遇，并深度剖析了现阶段必须抢抓的四个方面重大机遇，为科学把握机遇、加快产业发展凝聚了共识，指明了方向。

　　“四个重大机遇”，即新一轮产业变革、建设全国统一大市场、国家实施逆周期调节和新的消费需求不断涌现带来的机遇，这是关乎洛阳产兴城旺的“时与势”，也是决定新一轮城市竞争格局的大潮流。机遇，总是垂青有准备的头脑。一个城市的产业发展，很大程度上取决于能否叩开机遇之门。科学把握重大机遇，顺应大势、发挥优势，才能掌握主动、赢得未来。

　　时代的每一次脉动，总会带来新的产业重塑机遇，而新的机遇也往往能开创新的历史。改革开放后，深圳抓住经济全球化机遇，产业“大出大进、两头在外”，从一个小渔村成长为现代化国际大都市；进入新时代，合肥成功抢抓新兴产业发展机遇，产业结构从“铜墙铁壁”转向“芯屏汽合”，实现了从“千亿”到“万亿”的跨越。

　　视线转回洛阳。想当年，抓住“一五”计划机遇建设“七大厂矿”，创造了中国工业看“两阳”的骄人业绩；想当年，我们在“慢半拍”中错失了一个个产业升级的机遇，也暗淡了“洛老大”的荣光；近两年，抢抓新能源汽车产业等发展机遇，引进了中州时代等一批重大项目，为洛阳经济注入新动力。可以说，什么时候把握了重大机遇，我们什么时候就能实现产兴城旺。

　　历史巨轮，驶入一片新海域。当前，国内外形势正在发生深刻复杂变化，经济下行压力依然较大，产业发展挑战前所未有，越是如此，越是要把机遇牢牢抓在手中，越要在化危为机中抢占先机！

　　这是抢占产业新赛道的机遇。新一轮产业变革全面兴起，催生了许多产业新赛道，新能源、新材料、新一代信息技术等爆发式增长，未来市场都将突破万亿级。近两年，我们引进了一批“风口产业”项目，正在形成一批千亿级产业集群。把握产业变革带来的机遇，完全可以换道领跑再“摸摸高”。

　　这是开辟产业新空间的机遇。随着建设全国统一大市场的纵深推进，未来产业发展的空间越来越大。贵阳主动对接粤港澳大湾区，引进腾讯、华为等龙头企业投资布局，实现数字经济的爆发式发展。洛阳底子更好、腹地更深，完全可能像贵阳一样打出“王炸”。

　　这是兑现政策新红利的机遇。对冲经济下行压力，国家因时顺势加强逆周期调节，果断打出降准、降息、再贷款等政策组合拳，为产业发展注入更多“金融活水”，为推动产业发展保驾护航。在“变”处发力，用足用好政策红利，完全有条件抓住国家实施逆周期调节带来的机遇。

　　这是做大新消费的机遇。随着国家持续“扩内需”，新的消费需求不断涌现，智能产品、新能源汽车、新文旅等新消费呈现出爆发式增长态势。成都抓住智能化消费带来的机遇，推出“全屋智能4.0”，带动超1000家家居制造与配套企业集聚。洛阳也有智能产品、新文旅等优势，新消费成长同样令人期待。

　　当然，机遇抓住了才叫机遇，趋势政策也不等于现实红利，更不会自动转化成“风口产业”。把重大机遇牢牢抓在手上，我们要把握产业规律，打开视野格局，拉高对标标杆，识机遇、抓机遇、用机遇，“跳起来摘桃子”，在建设现代化产业体系上取得突破性进展，重塑洛阳产业新格局。

　　在抢抓机遇中加快产业发展，在重塑产业格局中创造新的机遇，洛阳这座产业基础坚实的城市就一定能乘风破浪，迎来产业勃兴新的“黄金时代”！(洛平)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌可以长期服用吗？
    益生菌可以长期服用吗？
    益生菌可以长期服用吗？
        正常人群无需额外补充益生菌，有消化道溃疡、胃炎等疾病人群更不宜服用益生菌。
  • ·睡眠不好，能经常服用褪黑素吗？
  • ·酒桌上“逞英雄” 他差点儿丢了命
  • ·别拿高度近视不当回事儿
    • 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
        漫步城市街头，看看老建筑，赏赏新景观。除了前段时间流行的“特种兵”式旅游，还有一种被称为“Citywalk”(...
  • ·大美中原景绚烂 千山万水赏不完
  • ·喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市市直民办义务教育学校招生电脑...
  • 三伏天即将结束 洛阳昼夜温差逐渐明显
  • 引客入洛！洛阳文旅走进广州、深圳
  • 孟津区落驾沟村：小花椒成就农民致富...
  • 多警种联动查酒驾 护群众安全出行【组...
  • 洛阳市首块M0新型产业用地项目建设不...
  • 中石化洛阳百万吨乙烯项目有序推进
  • 洛阳市委着力推动市属国企多措并举深...
  • 把重大机遇牢牢抓在手上——深入贯彻...
  • 着急上班未拔车钥匙 车主被洛阳暖心辅...
    		•
    百姓呼声
    能否增设涧西区至孟津区的公交？官方回应
    洛阳市什么时候能引进盒马生鲜商超？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    雨中归来

    洛阳关林庙

    萱黄花

    莲宝叶则
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605