村民欲横穿高速公路 民警发现后立即劝阻

“行人切勿进入高速公路，否则害人害己。”近日，洛阳高速交警在巡逻时多次遇到村民步入高速公路的情况。

“行人切勿进入高速公路，否则害人害己。”近日，洛阳高速交警在巡逻时多次遇到村民步入高速公路的情况。

11日11时50分，宁洛中队中队长曹强与同事一起巡逻至宁洛高速725公里处时，发现3名女子站在应急车道上观望，欲穿过公路，他们立即停车上前制止。

经询问，3名女子均为附近村民，3人在宁洛高速沿线的树林中摘野枣。时值中午，她们翻越护栏，准备横穿高速公路抄近道回家。此时路上车流不断，3人已在应急车道上等待了10多分钟，正寻找机会横穿高速公路，不料被民警发现。

“高速公路车流量大，这些村民伺机横穿高速公路的行为存在极大风险，极有可能引发连环事故。”曹强说，他和同事先将几人引导至护栏外的安全区域，批评教育后，将她们劝离。

当天，新伊中队民警在辖区高速公路上也发现1名老人正沿应急车道步行。这名老人也是沿高速公路采摘野果，民警马裕博立即将老人劝离。

洛阳高速交警提醒，行人进入高速公路，既是对自身安全不负责任的行为，也会给车辆带来巨大安全隐患。在高速公路沿线居住的居民尤其是家中有老人的，一定要注意，防止危险发生。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇）