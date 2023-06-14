驴友山区探险摔伤 众人合力将他救出

近日，外地一驴友到宜阳的山里探险游玩，不慎摔伤，当地救援队队员联合消防队员、民警等展开救援，历时约2个小时将人营救出来。

近日，外地一驴友到宜阳的山里探险游玩，不慎摔伤，当地救援队队员联合消防队员、民警等展开救援，历时约2个小时将人营救出来。

5日14时许，宜阳县神鹰救援队队员张国旗接到县110指挥中心指令称，在该县张坞镇大野沟，有一名驴友摔伤被困山里。他和几名队友到达山脚下时，消防队员、民警和急救人员也陆续赶到。他们初步得知，一名外地驴友与同伴到此探险游玩，结果不慎摔伤无法动弹。众人携带救援装备进山救援。

“大野沟尚未开发，根本没有路。”张国旗说，他们往山里走了约3公里，在一处水坑旁见到了受伤的驴友，其同伴在旁边陪护。伤者为一名男子，30多岁，当时，伤者意识模糊，无法开口说话，只有胳膊能稍微抬起。经现场急救人员初步检查，伤者并无生命危险。

随后，张国旗等人小心翼翼地将伤者抬上担架，并进行固定。经过约2个小时的紧张救援，众人将伤者营救出山，抬上救护车送往医院。

张国旗从伤者同伴处得知，当天比较热，伤者可能是想跳到下方的水坑里洗澡降温，结果不慎摔伤。

张国旗说，去年秋天，曾有一名驴友在大野沟摔伤，他们赶去救援。他在此提醒大家，不要到尚未开发的山区探险游玩，以免发生意外。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）