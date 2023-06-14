中石化洛阳百万吨乙烯项目有序推进

近日，在位于孟津区的中国石化洛阳百万吨乙烯项目建设工地上，一派热火朝天的场面，道路、电力等基础设施和配套工程建设正有序推进。
近日，在位于孟津区的中国石化洛阳百万吨乙烯项目建设工地上，一派热火朝天的场面，道路、电力等基础设施和配套工程建设正有序推进。
近日，在位于孟津区的中国石化洛阳百万吨乙烯项目建设工地上，一派热火朝天的场面，道路、电力等基础设施和配套工程建设正有序推进。
中国石化洛阳百万吨乙烯项目是省重点项目，总投资278亿元。以该项目建设为龙头，我市将重点围绕乙烯下游产业进行延链补链强链，持续做大做强乙烯下游高端化工材料产业集群，推动石化产业向规模化、高端化、绿色化方向转型升级，加快打造国内一流绿色石化先进材料产业基地。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 王东亮 摄）
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