洛阳市首块M0新型产业用地项目建设不断提速（凝心聚力抓产业 项目建设加速跑）

塔吊林立，人声鼎沸……近日，位于洛龙区长夏门街与政和东路交叉口附近的工地分外火热。随着公共服务中心与人才金融大厦两处建筑大头落地，洛阳大数据科技产业园项目建设不断提速，将为全市数字经济腾飞贡献强劲动力。

塔吊林立，人声鼎沸……近日，位于洛龙区长夏门街与政和东路交叉口附近的工地分外火热。随着公共服务中心与人才金融大厦两处建筑大头落地，洛阳大数据科技产业园项目建设不断提速，将为全市数字经济腾飞贡献强劲动力。

地处国家新型工业化产业示范基地，占地630亩、总投资52亿元的该项目“来头不小”——在全省第五期“三个一批”项目建设活动中，洛阳大数据科技产业园项目作为“开工一批”主会场成功亮相。

能成为“C位担当”，与其光明未来不无关系。

根据规划，项目投产后将聚集市场主体不少于1000家、吸纳行业高端人才不少于100人，实现营业收入不低于300亿元，形成覆盖新一代信息技术基础设施、硬件、软件、服务和应用全产业链的产业生态。

更重要的是，洛阳大数据科技产业园项目实现了全市首块M0新型产业用地项目的正式落地。

作为城市积极盘活既有土地资源的一种创新思路，与传统工业用地相比，M0新型产业用地具有单位土地开发强度大、允许配建办公及生活服务设施、拿地成本相对较低等优势，更符合传统工业向新技术、协同生产空间、组合生产空间及总部经济、2.5产业等转型升级要求。

新思路拓展新模式，新发展迎接新未来。

新在融合。围绕产业集群打造，洛阳大数据科技产业园项目将锚定中移在线、中航光电等央企龙头和华为、360、阿里等20余家行业百强企业，聚焦数字经济、人工智能、高端智能制造三大产业，同时培育相关的现代服务业和生产性服务业，实现多产业共融发展。

新在开放。发力产业社区建设，该项目规划涵盖数字企业总部、人才金融大厦、高端智能制造中心、数字科创中心等智慧楼宇，将设置人力资源市场、科技交易市场、政务服务中心等公共性服务场所，同时配套商业娱乐、文化生活、艺术美学等休闲载体，并为办公人群打造LOFT公寓。

新在智慧。立足智能场景构建，该项目将充分应用数字孪生技术，聚合空间内多元数据，以智能算法关联运营场景，实现辅助智能化决策。凭借屋面光伏、光导管、VRV分体空调等先进设备的应用，项目还将在多个建筑上实现智慧节能。

“近日召开的市委十二届四次全会再次强调了建设高能级创新平台的重要性，我们将以完善市场化运营机制为重点，加快推动传统研发机构转型，以平台聚资源、促创新，更好地为洛阳产业发展贡献力量。”洛阳大数据科技产业园项目负责人表示。

后续洛阳大数据科技产业园项目将按照“国有平台公司+国企代建+专业园区运营商”的建设开发模式，积极发力生产、生活、生态“三生”融合，以产促园，以园兴产，加快打造一批业态丰富、形态灵活、成本适中、配套完善的创新型产业综合体。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云)