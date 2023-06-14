洛龙区16条食品街被授予“食品安全6S管理示范街”称号

日前，记者从洛龙区市场监管局获悉，洛龙区政和路美食街等16条食品街被授予“食品安全6S管理示范街”称号，洛龙区也成为全市首个全面开展示范街建设工作的行政区。

日前，记者从洛龙区市场监管局获悉，洛龙区政和路美食街等16条食品街被授予“食品安全6S管理示范街”称号，洛龙区也成为全市首个全面开展示范街建设工作的行政区。

洛龙区还公布一批“食品安全红旗店”“食品安全6S管理示范店”“食品安全6S管理达标店”名单并授牌。其中，洛龙区煜丰餐厅等46家餐饮店为“食品安全6S管理示范店”，洛龙区翟记烫面角等288家餐饮店为“食品安全6S管理达标店”，洛阳宴新水席餐饮服务有限责任公司等9家餐饮店为“食品安全红旗店”。

食品安全示范店、红旗店、达标店评选实行动态管理，坚持“能上能下”原则，如果商家有以下行为之一，将取消相应资格：各监管所在日常监管中发现达不到6S管理标准的；发生影响较大的食品安全事件的；违反食品安全相关法律法规，被市场监管部门处罚的。

16条“食品安全6S管理示范街”

龙祥商业街示范街

宝龙商场三楼美食美客示范街

菏泽寺街烧烤一条街示范街

龙门古街示范街

富弼北街示范街

景华市场示范街

政和路美食街示范街

二郎庙步行街示范街

丰华小区商业街示范街

凤翔街示范街

钱江路蓝光钰泷府段示范街

伊洛路翰林苑小区段示范街

伊洛路绿都塞纳春天段示范街

泉舜购物中心餐饮示范街

洛神苑社区示范街

龙门大道安乐段示范街（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 范新新 李鹏飞）