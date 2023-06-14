三伏天即将结束 洛阳昼夜温差逐渐明显

今日洛阳晴天间多云，局地有短时阵雨，偏东风2级~3级，气温24℃~33℃。

加长版的三伏天只剩不到一周了，8月19日为末伏最后一天，不过，晴热天气依然控场。

省气象台预计，在副热带高压的影响下，预计本周二至本周四，我省中东部部分县市最高气温35℃到37℃，其他大部分地区在30℃到34℃。由于空气相对湿度较大，体感仍较闷热，防暑降温不可松懈。

好在立秋过后，白天虽暑热未消，但夜间有逐渐变凉的趋势，最低气温普遍在25℃左右，昼夜温差逐渐明显。

来看一下我市天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，本周前期受高空偏北气流控制，我市多晴好天气，后期受高空短波槽及地面冷空气扩散的共同影响，云系增多。

最近几天天气预报

今天：晴天间多云，局地有短时阵雨，偏东风2级~3级，气温24℃~33℃。

明天：晴天到多云，偏东风2级~3级，气温24℃~34℃。

16日(周三)：晴天间多云，气温24℃~35℃。

17日(周四)：晴天到多云，气温25℃~34℃。

18日(周五)：晴天到多云，局部地区有阵雨，气温25℃~34℃。

19日(周六)：晴天转多云，气温26℃~34℃。

20日(周日)：多云有分散性阵雨，气温25℃~33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）