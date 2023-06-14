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理论+实践！洛阳市举行高素质农民培训班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.13 17:38

　　日前，全市2023年高素质农民培训班开班，聚焦全面支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，重点面向家庭农场主、农民合作社带头人和种养大户等群体，着力提高生产技术技能和产业发展能力，加快形成与产业需求相适应、与农村发展相协调的高素质农民队伍。

　　根据高素质农民培训计划，今年，洛阳市农技推广中心将组织10期培训班，坚持需求导向、产业主线、分层实施、全程培育，重点围绕大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、红薯种植技术、小杂粮栽培技术、小麦栽培技术、甜瓜生产、农产品电商经营、水产养殖产业高质量发展、肉牛高效养殖等方面展开培训，全面提升农民素质素养。此次首期培训为玉米高产高效种植技术专题培训，通过“理论+实践”的方式，指导学员做好秋粮生产，实现以秋补夏，保障粮食安全。

　　据悉，今年高素质农民培训将结合“人人持证、技能洛阳”建设，把技能培育与认证相结合，为合格学员同步颁发结业证书和职业技能证书，促进农民技能增收、技能致富，为乡村振兴提供人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 韩太国 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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