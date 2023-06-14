持续三天！洛阳警方集中巡查宣防守护群众生命财产安全

11日夜，洛阳警方按照公安部、省公安厅的统一部署，在全市范围内组织开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动，纵深推进夏季治安打击整治行动，行动将持续至14日凌晨2时。

11日夜，洛阳警方按照公安部、省公安厅的统一部署，在全市范围内组织开展夏夜治安巡查宣防集中统一行动，纵深推进夏季治安打击整治行动，行动将持续至14日凌晨2时。

当天夜里，全市公安机关突出重点精准清查，以案事件易发部位、易藏污纳垢场所、流动人口聚集区和公共交通工具及场站周边等为重点，科学设置查控点位，加强盘查检查力度，加大对可疑人员、车辆、物品的盘查检查；深入开展“查控清”，重点围绕出(群)租房、留宿洗浴场所、网吧、电竞酒店、私人影院、工地工棚、城乡接合部、城中村以及车站候车室、废弃厂房等部位，进行“突击式”“地毯式”“拉网式”集中清查检查；依托市际治安卡点，开展警种联勤和区域联动，加强过站“人车物”安全检查，有效净化了社会治安环境。

集中统一行动，民警还深入社区活动中心、公园、广场等群众夜间纳凉避暑场所，广泛开展安全宣传和警示教育活动，切实提升群众防盗、防骗、防毒、防矛盾纠纷、防治安灾害事故和反邪教、防欺凌、防溺水意识和能力。

据统计，当日行动洛阳警方共出动警力2923人次，检查车辆5254台次，检查场所1415个，巡查重点部位405个，排查整改各类风险隐患464个，打击各类违法犯罪嫌疑人124人，抓获在逃人员9人。

下一步，洛阳警方将强化点线面结合立体巡逻，加强巡逻点、快反处置圈和最小共治单元的定点值守、快速反应，持续强化在党政机关、学校医院、银行文博、水电油气等重点单位和夜间旅游景区、车站机场、繁华商贸区、广场、标志性建筑、城市摆摊设点集中区、烧烤店、网红打卡点等重点区域加大巡逻力度；围绕城区、乡镇主干道，合理划设必巡线、必到点，加强城市区重要干道的巡逻；组织“166N”社区警务团队力量在辖区内背街小巷、社区楼院、休闲广场等区域开展巡逻，大幅度提升巡防覆盖面，使更多的街面治安问题得到及时处置、妥善化解；强化显性用警，坚持屯警街面、亮灯见警，依托街面警务站和城市区56个巡逻防控网格、公安派出所和社区警务室，采用武装巡逻、徒步巡逻、亮灯巡逻等多种形式，快速打击处置酗酒闹事、寻衅滋事、打架斗殴、飙车炸街、侮辱猥亵等现行违法犯罪行为，切实提升见警率、管事率和治安控制力。

同时，针对水域违法犯罪活动规律特点，加大对非法捕捞、非法采砂等违法犯罪活动易发多发的市界、干支流交汇等重点水域，以及客运场站、仓储物流等重点单位区域的巡查防控力度，全力震慑违法犯罪、排查消除隐患，以“守夜”行动防出平安，切实提升人民群众安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 文/图）