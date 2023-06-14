洛阳孟津三胞胎姐妹考上同一所大学【视频】

8月12日，家住洛阳市孟津区白鹤镇河清村的三胞胎姐妹张冰杰、张淑杰、张慧杰同时收到了河南财政金融学院的录取通知书。

8月12日，家住洛阳市孟津区白鹤镇河清村的三胞胎姐妹张冰杰、张淑杰、张慧杰同时收到了河南财政金融学院的录取通知书。三胞胎姐妹考上同一所大学，在当地传为佳话。

三姐妹的爸爸张国涛说：“三个孩子虽然长相相似，但是各自兴趣爱好不同，老大和老二喜欢学的文科，老三学的理科。”

三姐妹高考成绩分别为536分、541分、498分，考虑到孩子们的分数上下差距不大，张国涛和妻子任牙利在和孩子们选学校时，有意让孩子们报考同一所学校，最终三姐妹分别被河南财政金融学院财政学、汉语言文学和电子商务专业录取。

同时养育三个孩子，对张国涛夫妻来说，不是一件容易事儿。张国涛说：“甜比苦多，经济上的压力肯定有，但是三个孩子从小就听话，这让我们夫妻俩干劲儿更足。”

任牙利说：“三姐妹的关系也处得很好，有时候想带孩子出去转转，又没办法一次带三个，留在家的也没有怨言，而出去玩的心里也会想着家里的姐妹，买东西总要带回来分享。”

张国涛是一名货车司机，为了能给孩子们更好的生活，孩子稍大一点，他就和妻子一块跑运输，平时老人帮忙照看三姐妹。高中时，考虑到学校离家较远，夫妻俩周末也不一定能在家，他们就在学校附近租了一间房子，周末时三姐妹就在出租屋里自己做饭。

即便是这个暑假，张国涛和妻子也不敢懈怠，大部分时间依然奔波在路上。“我们累点没关系，孩子们上大学只是人生新阶段的一个开始，她们得继续努力，我们也不能松劲儿。”张国涛说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 王成斌 文/图/视频)