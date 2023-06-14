重要提醒！洛阳市公安局最新发布

昨日，“平安洛阳”官微发布《青少年涉电信网络诈骗告知书》。

昨日，“平安洛阳”官微发布《青少年涉电信网络诈骗告知书》，内容如下：

青少年涉电信网络诈骗告知书

亲爱的家长和同学：

近年来，随着互联网和通信技术的快速发展，电信网络诈骗犯罪呈现高发态势。经分析，电信网络诈骗涉案人群出现明显的低龄化趋势，不少低龄学生被诈骗分子诱导从事电信网络诈骗活动，沦为了犯罪团伙的“帮凶”，对青少年个人成长和社会和谐稳定造成了不良影响。为提升广大青少年及在校学生防诈识骗意识，最大限度地遏制电信网络诈骗违法犯罪发生，现将相关情况告知如下：

1.请勿将电话卡、银行卡、微信、QQ等个人虚拟通信账户及支付宝等网络金融账户租借、贩卖给他人。如被他人利用，发生诈骗等违法犯罪行为，您将承担相应法律责任，请您务必确保合法、规范地使用您的相关账户和号码。

2.请勿相信聊天群、视频直播、贴吧等网络媒介传播的诱惑性信息，为赚取利益向他人提供自己的电话卡、银行卡，如帮助犯罪分子通过拨打电话或网络进行不当活动，此行为可能会造成您涉嫌电信网络诈骗及其关联违法犯罪。

3.请勿参与线上、线下非正规兼职活动，不要受非正规兼职机构利益诱惑，将自己的电话卡、银行卡提供给兼职机构使用，此行为可能会造成您涉嫌电信网络诈骗及其关联违法犯罪。

4.请务必管理好自己的身份证、电话卡、银行卡、微信、QQ等个人虚拟通信账户及支付宝等网络金融账户，同时密切关注身边同学的异常行为，如发现身边同学有从事涉电信网络诈骗及其关联违法犯罪异常行为的，请第一时间报告学校老师或拨打110、96110举报。

5.实施或帮助实施电信网络诈骗活动，构成犯罪的，将依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，将依法予以行政处罚。此类行为还严重违反校规校纪，一经发现，将受到严厉处分并记入学生档案，会影响您今后的升学与就业。

6.请家长切实承担好监护责任，了解孩子近期网络社交和兼职情况，积极防止孩子参与违法犯罪。家长如将本人的电话卡、银行卡交给孩子使用的，要密切关注孩子的使用情况，如发现异常，要第一时间了解情况并及时制止孩子的不当行为。如出现涉电信网络诈骗行为，监护人将承担相应法律责任。

亲爱的家长和同学，防范电信网络诈骗不仅关系到孩子们的健康成长和校园的平安和谐，更关系到社会的和谐稳定。让我们行动起来，从自我做起、从点滴做起，为防范电信网络诈骗、创建平安校园、促进社会和谐稳定而不懈努力！

洛阳市公安局

洛阳市教育局

中国人民银行洛阳市中心支行

河南省通信管理局

洛阳市通信发展管理办公室

2023年8月9日

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