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耄耋老人交大额党费支援河北灾后重建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.12 09:59
李松魁(中)交大额党费

　　河北因暴雨引发洪涝灾害，牵动着众人心。日前，偃师区老党员李松魁将2000元大额党费交给党组织，希望这笔钱用于灾后重建。

　　“我最近看新闻了解到河北发大水了。”说起交大额党费的事情，李松魁老人说，他今年89岁，是偃师区供销社退休职工，现住在偃师区城关镇。他看到河北因暴雨引发洪涝灾害的新闻后，想为当地的受灾群众做些什么。考虑到自己上了年纪，行动不便，无法到一线参与抢险救灾，他决定从退休金里拿出2000元，作为大额党费交给党组织，希望这笔钱用于灾后重建。

　　随后，李松魁老人带着这笔钱，乘公交车来到偃师区委组织部，郑重地将这笔钱交到工作人员手中。“这是我的一份心意，也算尽绵薄之力。”李松魁老人说。

　　“我们接到这笔大额党费后很感动。”偃师区委组织部组织二科科长赵晓鹏说，作为一名老党员，李松魁老人一直很热心公益，这不是老人第一次交大额党费。2008年汶川地震和2021年河南暴雨灾害，老人分别交了1000元和2000元的大额党费。疫情期间，老人还积极参加志愿服务活动。

　　目前，偃师区委组织部已按照程序，将老人的这笔党费交给上一级党组织。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 牛朝霞 陈方亚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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