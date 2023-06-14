遭遇危化品泄漏怎么办

“我是豫C12328/豫C1234挂号半挂汽车驾驶员，8日15时26分，我驾驶装载30吨柴油的油罐车，在310国道孟津段朝阳镇岔路口侧翻，柴油发生泄漏……”近日，我市举行危化品道路运输事故应急救援桌面推演，模拟发生事故情况，提高救援能力。

“我是豫C12328/豫C1234挂号半挂汽车驾驶员，8日15时26分，我驾驶装载30吨柴油的油罐车，在310国道孟津段朝阳镇岔路口侧翻，柴油发生泄漏……”近日，我市举行危化品道路运输事故应急救援桌面推演，模拟发生事故情况，提高救援能力。

遭遇此类事故该如何应对？不同危化品的危害性和处置方法都有哪些？咱们一起来了解一下。

部分常见危化品特性及防护措施

二氧化碳

●危害性：二氧化碳不可燃。人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内就会昏迷，出现反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等现象，更严重者会呼吸停止、休克甚至死亡。

●急救措施：皮肤接触后若有冻伤，应及时就医；若吸入，须迅速脱离现场至空气新鲜处；呼吸困难者，应立即输氧。

●操作处置与运输措施：密闭操作；操作人员须经过专门培训；远离易燃、可燃物；搬运时要轻装轻卸，防止容器及附件破损。

●消防措施：若遇着火高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。要尽可能将容器从火场移至空旷处；若无法移动要喷水保持容器冷却，直至灭火结束。

柴油

●危害性：柴油属于易燃易爆液体。柴油会引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体会引起肺炎；其废气会引起眼、鼻刺激症状，导致头晕及头痛；会对水体和大气造成污染。

●急救：若发生皮肤接触，应立即脱去被污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，随即就医；若眼睛接触到柴油，应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，随即就医。

●操作处置与运输措施：密闭操作；操作人员须经过专门培训；装卸时要控制流速，防止静电集聚；在运输前应先检查容器是否完整、密封，在运输时要确保容器不泄漏、不损坏，配备相应品种和数量的消防器材；按规定时间、路线行驶；严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装。

●消防措施：如遇着火高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。消防人员须戴防毒面具、穿工作服，在上风向灭火；尽可能将容器从火场移至空旷处；若无法移动要喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；灭火剂选择雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳，或用沙土灭火。

硫酸

●危害性：硫酸不会燃烧，但具有强腐蚀性、强刺激性。接触硫酸蒸气或烟雾会引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，导致鼻出血、齿龈出血、气管炎等；误服会引起消化道灼伤、溃疡，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等；眼和皮肤接触会被灼伤；长期接触会引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害；会对水体和土壤造成污染。

●急救措施：若发生皮肤接触，应立即脱去被污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质，如碱水、肥皂水等，随即就医；若眼睛接触到硫酸，应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，随即就医；若吸入，须迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应立即输氧，如呼吸停止要立即进行人工呼吸，随即就医；若食入，用大量清水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶(禁止服用小苏打等)，随即就医。

●操作处置与运输措施：密闭操作；操作人员须经过专门培训；在运输前应先检查容器是否完整、密封，在运输时要确保容器不泄漏、不损坏，配备相应品种和数量的消防器材；按规定时间、路线行驶。

●消防措施：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、熟石灰等中和，也可用大量清水稀释、清洗。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 通讯员 端木皓凡）