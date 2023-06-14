栾川县上榜全国县域旅游综合实力百强县

日前，《2023年全国县域旅游研究报告》发布，在“2023年全国县域旅游综合实力百强县”榜单上，我省共有两地上榜，其中登封市居第57位，栾川县居第81位。

日前，《2023年全国县域旅游研究报告》发布，在“2023年全国县域旅游综合实力百强县”榜单上，我省共有两地上榜，其中登封市居第57位，栾川县居第81位。 日前，《2023年全国县域旅游研究报告》发布，在“2023年全国县域旅游综合实力百强县”榜单上，我省共有两地上榜，其中登封市居第57位，栾川县居第81位。近年，栾川县积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施旅游富县战略，不断丰富和创新“栾川模式”旅游新内涵，通过推动乡村旅游转型升级，打造全域旅游新格局。目前，该县4A级以上景区达到10家，以高端民宿为风口的旅游产业百花齐放，乡村旅游亮点纷呈。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）