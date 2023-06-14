日前，河南省城管执法系统第三届“最美城管人”选树结果揭晓，我市洛龙区城市管理局副局长王军、市城市管理执法支队市政设施执法大队副大队长云海峰榜上有名。 日前，河南省城管执法系统第三届“最美城管人”选树结果揭晓，我市洛龙区城市管理局副局长王军、市城市管理执法支队市政设施执法大队副大队长云海峰榜上有名。 王军以“党建红”带动“城管蓝”，狠抓城市管理精细化、执法规范化、队伍正规化，着力解决突出问题，提升依法行政水平，所在单位获得2022年度洛阳市城管系统“大练兵大培训大比武”活动案卷评审第一名，以及被评为“河南省‘强基础、转作风、树形象，打造人民满意城管’能力作风建设年活动表现突出单位”等。 云海峰爱岗敬业、勇于担当，从事城市管理市政设施方面的一线执法工作近30年，善于用服务型行政执法思路破解城市管理执法中的难题，处理群众投诉的热点、复杂问题。同时，他以程序合法、语言文明、态度诚恳为基石，推动所在大队执法工作规范化、文明化开展。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江）