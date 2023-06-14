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“乡里中心开建，多亏了社区‘慈善之家’”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.12 09:33

　　“这里原来是羽毛球场，我们准备改成便民服务中心，上下两层，设置多个功能室，为群众提供充足的活动场所。”昨日，在涧西区瀛洲街道土桥沟社区乡里中心项目施工现场，土桥沟社区党支部书记申治民正跟瀛洲街道慈善分会的工作人员介绍乡里中心项目的规划与建设情况。

　　对于土桥沟社区乡里中心项目的开工，申治民盼望已久，此前，因为缺乏启动资金，该项目蓝图只存在于申治民的心里，迟迟无法落地。让他没想到的是，通过去年和今年的慈善募捐活动，该社区顺利募集到约25万元乡村振兴专项资金，为乡里中心项目的开工提供了资金保障。

　　前段时间，土桥沟社区乡里中心项目正式开工，按照“办公面积最小化，服务面积最大化”原则，该项目将对社区党群服务中心和周边原有场地进行改造，通过植入便民服务、技能培训、日间照料、心理咨询、托幼服务、惠老助餐等多种功能，打造“一站式”生活服务圈，预计再过2个多月，就能正式对外开放。

　　“乡里中心开建，多亏了社区‘慈善之家’。”瀛洲街道党工委副书记、办事处主任郭则基说，在去年“乡村振兴河南专场”暨腾讯“99公益日”活动和今年“乡村振兴河南专场”活动中，瀛洲街道围绕救助困难大学生、救助重大疾病居民、支持幸福家园建设等设置了多个慈善项目，共募集善款约28万元。其间，土桥沟社区“慈善之家”主动申报了“乡里中心建设”子项目，并且提供了完整、规范的项目实施方案，此举为该项目顺利获得慈善资金提供了助力。

　　涧西区慈善联合会会长杨超群介绍，去年以来，涧西区探索建立社区慈善之家、街道慈善分会、区慈善联合会、区慈善工作专班四级慈善组织，形成了“上下一盘棋、大家一起干”的组织网络，同时在区慈善联合会增设3个公益岗位，每年提供专项工作经费10万元，为慈善工作提供人财物保障。

　　目前，涧西区112个社区均设有“慈善之家”，实现了社区“慈善之家”全覆盖。下一步，该区将在部分爱心企业试点建设一批“慈善之家”，进一步推动慈善文化进企业，助力我市慈善事业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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