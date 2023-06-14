深入学习领会市委全会精神 在服务市委中心工作中作出更大贡献

昨日，市委政研室召开全体干部大会，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实全会精神进行安排部署。

昨日，市委政研室召开全体干部大会，传达学习市委十二届四次全会精神，就贯彻落实全会精神进行安排部署。

会议强调，要在学习领会全会精神上下功夫，采取理论学习中心组集体学习、主题党日集中学习等多种形式深入系统学习，全面领会把握市委最新工作思路、部署、要求，迅速把思想和行动统一到全会精神上来。要在深化调查研究上下功夫，围绕全会部署的重点工作，科学谋划一批调研课题，深入开展调查研究，以高质量调研成果更好服务市委决策部署落实。要在推动全面深化改革上下功夫，围绕开发区改革、国资国企改革、优化营商环境等领域，谋划推出一批引领性、创新性的改革举措，强化改革督导落实，以改革工作新成效为推动洛阳发展赋能增效。要在推动经济平稳运行上下功夫，聚焦全会指出的我市经济运行、产业发展中存在的突出问题，深入分析研判，提出意见建议，服务市委对经济工作的领导。要在持续提升能力上下功夫，坚持在学中干、在干中学，结合学习贯彻全会精神，不断提升文稿起草、调查研究、推动改革财经工作的能力，在服务市委中心工作中作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）