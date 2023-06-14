立足职责职能 聚焦重点任务 带头推动市委全会精神落到实处

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习市委十二届四次全会、高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会等市委近期重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习市委十二届四次全会、高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会等市委近期重要会议精神，通报市委重点督查事项，部署下一步工作，推动各项重点工作落地落实。 会议强调，市四大班子办公室及市委各部委要带头学习宣传贯彻市委十二届四次全会精神，深入学习领会精神实质，持续深化市委对建设现代化产业体系部署要求的认识，深刻领悟全会提出的新理念新思想，全面掌握方法路径，增强迎难而上的勇气，扎实推动全会精神落到实处。要立足职责职能，聚焦重点任务，统筹做好全会精神宣传、干部队伍培育、营商环境优化、“风口产业”发展等工作，凝聚合力、积极作为，保障重点工作落实见效。要加强督导检查，聚焦全会部署重点任务、全市重大项目，坚持督导结合，引导党员干部加快扭转“把关”思维、强化“有解”思维，创造性地开展工作，切实推动重点工作取得新成效。要把贯彻落实全会精神，与主题教育、省运会筹备、文明创建等工作紧密结合起来，统筹兼顾、一体推进，确保各项工作高质高效开展。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 郭加琪）