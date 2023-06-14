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发挥人大职能优势 落实市委全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.12 09:10

　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习会，深入学习市委十二届四次全会精神，研究市人大贯彻落实具体措施。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议指出，市委十二届四次全会是在加快推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，为全市上下凝心聚力抓产业指明了道路与方向，市人大常委会要积极融入、主动作为，在推进现代化产业体系建设、现代化洛阳建设中贡献人大力量。

　　会议强调，要充分发挥人大立法职能优势，对照全会部署要求梳理立法项目，探索制定相关地方性法规，优化立法机制，加强立法队伍建设，发挥立法的引领、推动和保障作用，为现代化洛阳建设提供坚强法治保障。要充分发挥人大综合监督职能优势，把监督项目统筹到全会部署重点任务上来，在监督内容、监督方式方法、监督质效上下功夫，围绕“风口产业”发展、产业集群建设、优化市场环境等重点部署，以人大监督实效护航经济社会高质量发展。要充分发挥人大联系群众优势，坚持和发展全过程人民民主，聚焦产业发展积极建言献策，加强市县联动，在加快建设现代化产业体系中步调一致、同心同向。要加强市人大常委会及机关干部队伍建设，常委会党组成员率先垂范，带动全体干部认真学习研究，把思想统一到市委增强服务保障产业发展能力上，加快建成一支适应产业发展需要的过硬干部队伍。要坚持围绕中心服务大局，牢固树立“有解”思维，在服从服务保障市委中心大局中找准人大工作的结合点、着力点、侧重点、创新点、突破点、出彩点，对服务保障市委全会精神落地见效举措建立清单制、台账制、责任制，加强督促指导和宣传引导，用行之有效的具体举措，服务保障市委全会精神落实见效。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 马乐 通讯员 张艳艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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